كهربا: لم أندم على رحيلي من الزمالك.. وصعبان علي نفسي بسبب وضعي في الأهلي (فيديو)

كشف محمود عبدالمنعم ”كهربا“، جناح الأهلي المصري، عن آخر تفاصيل إعارته المقبلة إلى نادي هاتاي سبور التركي، وطبيعة علاقته مع مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال كهربا في تصريحات تلفزيونية، يوم الجمعة: ”نفسي أكمل في الأهلي لآخر يوم في مشواري الكروي، ولكن المفاوضات ما زالت بين مسؤولي الأهلي والنادي التركي هاتاي، لا أعلم كيف ستسير الأمور خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف: ”أنا أفعل ما بوسعي في الملعب وعدم مشاركتي أمر يعود للمدير الفني، لا يوجد لاعب يحب الجلوس احتياطيًا، ولكن لكل مدرب وجهة نظر وأنا احترمت وجهة نظر المدرب، ولا توجد أي مشكلة“.

وتابع: ”عمري ما ندمت على حاجة في حياتي، وسأندم فقط في حالة واحدة لو تركت الأهلي لأنه بيتي، وكلامي ليس تقليلا من الزمالك، هو نادٍ كبير ومن ساعة ما رحلت عمري ما صرحت ضد النادي رغم أنهم كل يوم يسبونني، ولكن في الأول وفي الآخر لهم فضل عليّ كبير وعمري ما أنكرت هذا وطوال الوقت أقوله، ندمي كله أني لو تركت الأهلي“.

كهربا : عمري ما ندمت إني سبت الزمالك .. وحاجة وحيدة للندم "إني أسيب بيتي الأهلي"#كلام_الناس#MBCMASR

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وأردف: ”أحترم رؤية الجهاز الفني خصوصا أنني كنت لاعبا أساسيا لفترات طويلة وهذه هي كرة القدم واحترمت وتقبلت وجهة نظر الجهاز الفني، وليس كل ما يقال عني نصدقه وأنا أتدرب جيدا وملتزم وبعمل كل المطلوب مني، وعلاقتي بموسيماني مدرب الفريق جيدة، وأنا شخص صريح ولا أحب اللف والدوران، وآخر مباراة لعبتها في بطولة أفريقيا وأخذت أفضل لاعب وبعدها لم أشارك ثانية“.

وبسؤال عن هل موسيماني يحب ويكره وإلا الاختيار بناء على معايير التدريب، أجاب كهربا: ”السؤال بالنسبة لي صعب، تعاملت معه كثيرًا ولا أستطيع أن أقول إنه يحب ويكره أو يأخذ بالتدريبات، أنا أتدرب بشكل جيد وتكفيني إشادة محمود الخطيب رئيس النادي بي“.

واستطرد: ”الخطيب دائماً يدعمني ومثل والدي ولن أنسى له هذا الدعم وأشكره على كل ما فعله، ولن أعطي له حقه مهما فعل وأيضًا سامي قمصان، المدرب المساعد، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة“.

وأكمل: ”أنا حريص على التدرب بقوة وليس كل ما يقال يصدق، أنا أكثر من تعرض للشائعات والحروب في مسيرتي الكروية، ومنها أزمة اتهامي بتسريب أخبار الفريق، وهو أمر غير صحيح بالمرة وعمري ما في حياتي ما أتحدث مع صحفي“.

وأكد كهربا أنه تحدث مع موسيماني بعد هذه الواقعة، وتأكد الأخير من صحة موقفه بخلاف أنه فتح تحقيقًا في هذه الواقعة.

كهربا يكشف معلومات جديدة عن مشكلة "المؤتمر الصحفي" وموسيماني ودفاع الخطيب عنه #كلام_الناس#MBCMASR

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وعن سبب عدم تفكيره بالبقاء في مصر وتفضيله خيار الاحتراف الخارجي، قال: ”لن ألعب أبدا في مصر لغير الأهلي، كان من الممكن أن ألعب في دولة عربية، ولكن في مصر الأهلي فقط“.

وأشار: ”موسيماني لو حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سيكون من أعظم المدربين الذين مروا على الأهلي، ونفسي أتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية بالطبع ولكن الموضوع صعب لأني لن ألعب، ونادي هاتاي سبور فريق جيد ومدربهم حدثني شخصيا وهو يريدني وسيساعدني لكي ألعب وسعدت بحديثه، وقلت لازم ألعب هذه الفترة لكي أعود لصفوف المنتخب“.

وأوضح كهربا: ”رغم لعبي لفترات قصيرة مع الأهلي كنت أؤدي جيدا وأسجل، ولا أرى أنني قصرت في حق نفسي، ولكن هذه في النهاية وجهة نظر المدرب وتحترم وكنت أنتظر فرصتي ولكنها لم تأتِ، لو علي ممكن أشيل الكرات في الأهلي ولكن أنا تعبت جدا وصعبان علي نفسي لأنني غير مقصر مع الفريق، وأشعر أني مظلوم وأنا لن أدخل هذا الإحساس بداخلي ولكن في النهاية هو بيتي وسأعود له مرة أخرى وليس لي غيرهم“.

كهربا: عمري ما قصرت في الأهلي.. ومكنتش عارف مش بلعب ليه#كلام_الناس#MBCMASR

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وبسؤاله عن ماذا سيفعل بعد اعتزال الكرة؟ أشار: ”أفكر في العمل بالتمثيل، وأؤدي الأدوار الأكشن وأحب أحمد السقا ومحمد رمضان“.

يذكر أن صاحب الـ27 عاما شارك هذا الموسم في مباراتين فقط بدوري أبطال أفريقيا، سجل فيهما هدفا وصنع هدفين، لكنه لم يلعب في الدوري لأي دقيقة.

وانتقل كهربا للأهلي من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي في يناير 2020، بعد فسخ تعاقده من طرف واحد مع الزمالك في صيف 2019.