إصابة عصام الحضري ومحمد أبو جبل بفيروس كورونا

تأكدت إصابة عصام الحضري مدرب حراس المرمى في منتخب مصر والحارس وتقرر عدم سفرهما غدًا مع بعثة المنتخب المصري إلى الكاميرون.

وأجرى المنتخب المصري فحوصا قبل السفر إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تقام بين 9 يناير و6 فبراير.

إيجابية مسحة الحضري وأبو جبل أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى . وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة — EFA.eg (@EFA) January 7, 2022

وكتب الاتحاد المصري عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أكدت نتائج المسحات الطبية التي أجراها المنتخب الوطني يوم أمس استعدادا للسفر غدًا إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات البطولة الأفريقية عن إيجابية مسحة عصام الحضري مدرب حراس المرمى ومحمد أبو جبل حارس المرمى، وتقرر عدم سفرهما غدًا مع البعثة“.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشاركته في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير الحالي.

وقال وائل جمعة مدير منتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ إن هناك اجتماعا طارئا سيعقد اليوم الجمعة لتحديد عدة ترتيبات خاصة مع وجود بعض الإصابات في الجهاز الإداري والعمال في صفوف منتخب مصر.

كيروش مدرب منتخب مصر: لا يوجد بند في عقدي للفوز بكأس الأمم الأفريقية https://t.co/KumAzv5epO pic.twitter.com/WDxymbJnB7 — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

وأشار إلى أنه لا نية لتأجيل سفر بعثة المنتخب مجدداً خاصة مع ضيق الوقت قبل مباراة نيجيريا في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تقام يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن بعثة منتخب مصر ستخضع لمسحة طبية عاجلة قبل السفر للكاميرون للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى بفيروس كورونا داخل البعثة.

في سياق متصل، أكد مصدر داخل منتخب مصر لشبكة ”إرم نيوز“ أن محمد صلاح المدير الإداري بجانب أحد الإداريين وأحد العاملين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا.

مهند لاشين: الإحصائيات تؤكد أحقيتي بالتواجد في منتخب مصر.. والجماهير تحكم بالعاطفة (فيديو) https://t.co/jlk54zAr0m pic.twitter.com/XS3N6HXd9F — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر إلى الكاميرون صباح يوم السبت لخوض منافسات الأمم الأفريقية، ويلعب منتخب مصر مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

ومنتخب مصر هو أكثر منتخب تتويجا بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، ثم الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا وحصد اللقب 4 مرات، مقابل 3 ألقاب لنيجيريا، ولقبين لكل من الجزائر وساحل العاج وجمهورية الكونغو.

مدرب حراس المنتخب الأولمبي يخلف الحضري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الجمعة ، استدعاء طارق سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي للعمل مع المنتخب الأول والسفر إلى الكاميرون للقيام بمهمة تدريب حراس الفراعنة أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بعد غدٍ الأحد.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الاستعانة بمدرب الحراس طارق سليمان بعد التأكد من إيجابية مسحتي عصام الحضري مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد أبوجبل حارس مرمى المنتخب.

وقرر كيروش الاكتفاء بثلاثة حراس مرمى ضمن بعثة الفريق المسافرة غدًا السبت إلى الكاميرون، على أن ينضم الحضري وأبوجبل إلى البعثة هناك وقت شفائهما.

ونجح الاتحاد المصري في إنهاء إجراءات سفر طارق سليمان مدرب حراس المنتخب الأولمبي مع البعثة غدًا السبت والانضمام إلى معسكر الفريق وقيادة تدريب حراس المرمى اليوم الجمعة.

وكان طارق سليمان قد عمل لسنوات مع الأهلي المصري كمدرب للحراس بجانب تدريبه حراس مصر المقاصة وانضم مؤخراً للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.