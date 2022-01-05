رسميا.. فوز قائمة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري

فازت القائمة التي يمثلها جمال علام برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال عملية التصويت في الانتخابات التي أقيمت، اليوم الأربعاء، عقب مناقشة ميزانية الاتحاد خلال الجمعية العمومية التي عقدت في مشروع ”الهدف“.

حيث حصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية، فيما حصلت القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم على 6 أصوات بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كلا من: جمال علام رئيسا، وخالد الدرندلي، نائبا للرئيس، والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي.

وبعد فرز أكثر من 50% من الأصوات التي لها حق التصويت أعلن فوز قائمة جمال علام بالأغلبية.

أول لقاء مع جمال علام عقب فوزه في انتخابات اتحاد الكرة🔥🔥#صباح_ONTime pic.twitter.com/Jr1CGhNgnd — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 5, 2022

وخلال الفترة الماضية تولى أحمد مجاهد رئاسة اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بإدارة الاتحاد المصري، واقيمت الانتخابات اليوم بحضوره بجانب وفد من ”الفيفا“ برئاسة كيني جون ماري مدير إدارة الاتحادات الوطنية، ومندوبي الأندية المعتمدة في الجمعية العمومية.

وتقدمت قائمتان إلى الترشح على منصب رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأولى برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير.

بينما ضمت القائمة الثانية كلا من، محمد إبراهيم رئيسًا ومحمد حسني نائبًا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل.

وأقيمت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لانتخاب مجلس جديد لمدة 4 سنوات أو عقب الدورة الأولمبية أيهما أقرب.

وأقيمت الانتخابات بنظام القائمة المغلقة، حيث يختار مندوب كل نادٍ من الأصوات التي يحق لها التصويت والبالغة 124 ناديا التي استوفت الشروط كاملة.

ويكتمل النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة بحضور 25% من إجمالي عدد الأندية التي يحق لها التصويت.