عماد متعب: من يتهمنا بتوجيه قرعة كأس الرابطة المصرية "جاهل"

وصف عماد متعب عضو رابطة الأندية المصرية من اتهموا أعضاء لجنته بتوجيه قرعة بطولة كأس الرابطة المصرية بأنهم ”جاهيلن“.

وتم وضع أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس كل مجموعة في البطولة المستحدثة، بسبب أنهم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ولاقى هذا التصنيف اتهامات من جانب بعض الجماهير، والتي اتهمت الرابطة بأنها تريد إبعاد بيراميدز عن مواجهة الأهلي.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: “ رسالة إلى الجهلاء.. قرعة كأس الرابطة غير موجهة وتمت بناء على تصنيف الموسم الماضي“.

وأضاف: ”صنفنا الأندية التي على رأس كل مجموعة بناءً على تصنيف الموسم الماضي، وليست قرعة موجهة، وهذا الفارق بين عدم الفهم والغباء“.

وتابع: ”تم استحداث بطولة كأس الرابطة لزيادة دخل الأندية المصرية“.

عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة : رسالة إلى الجهلاء.. قرعة كأس الرابطة غير موجهة وتمت بناء على تصنيف الموسم الماضي.#البيت_الكبير — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 4, 2022

عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة : كأس الرابطة بطولة تم أستحداثها لزيادة دخل الأندية #البيت_الكبير — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 4, 2022

يذكر أن متعب قد أكد أمس الإثنين بعد إجراء القرعة أن السنوات القادمة ستشهد مواعيد ثابتة للبطولة وهذا العام استثناء فقط.

وأوضح: “ سيكون هناك بطولة جيدة بخروج المغلوب مثل أي بطولة كأس ولكن هذا العام تقام فقط بشكل مختلف“.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس الرابطة المصرية يوم 12 يناير الجاري، على أن تقسم أندية الدوري الـ18 إلى 3 مجموعات قوام كل مجموعة 6 أندية.

وفيما يلي قرعة كأس الرابطة المصرية:

المجموعة الأولى: بيراميدز – الاتحاد السكندري – إيسترن كومباني – فيوتشر – المصري – مصر المقاصة.

المجموعة الثانية: الأهلي – سموحة – البنك الأهلي – الجونة – الإسماعيلي – المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة: الزمالك – فاركو – إنبي – سيراميكا كليوباترا – غزل المحلة – طلائع الجيش.