غزل المحلة يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة رحيل مدافعه إلى الأهلي المصري.. وتطور في مستقبل كهربا

أوضح المهندس علي العباسي رئيس شركة كرة القدم في نادي غزل المحلة، حقيقة الأنباء التي ترددت حول رحيل مدافعه محمد فتح الله (كماتشو) إلى النادي الأهلي في شهر يناير الجاري.

وقال العباسي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ إن هذا الخبر غير صحيح بالمرة وسنتحرك قضائيا ضد من روج هذه الشائعة لأنها ليست المرة الأولى التي تخرج فيها هذه الشائعات.

وأوضح أن فتح الله جدد عقده مع الفريق مؤخرا، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه كما أنه لم يوقع سراً للأهلي وهو ما أكده اللاعب لنا بخلاف أنه مرتبط بعقد مع الفريق.

وأشار إلى أن البعض داخل المحلة يطلق الشائعات لأنهم لا يصدقون ما وصل إليه النادي مؤخراً من تنظيم إداري وتطور فني على أعلى مستوى، مؤكداً أن الفريق سينهي الدوري هذا الموسم في ترتيب مميز ولن يصارع الهبوط.

وأكد أن إدارة المحلة ستعقد مؤتمراً صحفياً غداً الأربعاء لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق والذي سيتولى المهمة خلفاً للمدرب محمد عودة الذي رحل إلى نادي غزل المحلة.

وأوضح أن ناديه بصدد التقدم بشكوى رسمية لدى اتحاد الكرة ورابطة الأندية ضد محمد عودة لفسخه العقد وإعلان رحيله لتدريب المقاولون دون دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

على صعيد آخر قال أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن القلعة الحمراء لم تتحرك لضم أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية وكل ما يتم طرحه في وسائل الإعلام مجرد اجتهادات.

وأوضح أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق عاد من إجازته التي قضاها خارج مصر وستتم مناقشة التفاصيل الأخيرة في العروض المقدمة إليه وآخرها هاتاي سبور التركي، مؤكداً أن الأرقام المتداولة لضم اللاعب على سبيل الإعارة غير صحيحة.

وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل كهربا معارا للفريق التركي مقابل نصف مليون دولار إضافة إلى بند يتيح شراء عقده مقابل 3.5 مليون دولار.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ“إرم نيوز“ إن المفاوضات قاربت على الانتهاء ولكن الأرقام المتداولة غير حقيقة، خاصة قيمة بند شراء العقد فهو أقل من ذلك بكثير وجاري التفاوض حوله.