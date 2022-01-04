رسميًا: إقامة انتخابات الزمالك وفقًا للائحة الاسترشادية يوم 11 فبراير

كشف نادى الزمالك رسميا عن شكل وموعد الانتخابات القادمة لاختيار مجلس إدارة جديد بعد تصويت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وأصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا قال فيه إن الانتخابات ستقام رسميا يوم الجمعة الموافق 11 فبراير، وعلى يوم واحد وفق اللائحة الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة.

وفيما يلي بيان نادي الزمالك بخصوص الانتخابات:

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه، إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.. يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 في مقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

وتقدم مرتضى منصور رئيس المجلس الحالي بأوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة، على منصب الرئيس.

وينافس مرتضى منصور غريمه السابق أحمد سليمان، الذي تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأبيض، أمس الإثنين، في الانتخابات التي ستُجرى الشهر المقبل.

وينافس أيضًا الثنائي السابق المرشح عمر هريدي، الذي تقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في أول أيام فتح باب الترشح.

وتنافس سليمان مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي في الانتخابات الماضية، لكنه خسر معركة رئاسة النادي، وأعلن منصور أنه سيترشح مجددا؛ ما يعني تجدد صراعهما على رئاسة النادي.

وكان سليمان ضمن قائمة مرتضى منصور التي خاضت انتخابات الزمالك عام 2014، قبل أن تدب بينهما خلافات كبيرة.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على لجنة الانتخابات التي تضم كلا من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشؤون الإدارية رئيسا، محمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كل من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، حسن محمد حسن المحامي بالشؤون القانونية، محمد حنفي مدير إدارة المتابعة، سامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، وليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبدالرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، إيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، هالة عبدالقادر محمد إدارة شباب العجوزة.