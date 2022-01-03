هل ينسحب الأهلي المصري من كأس الرابطة؟

تفجرت أزمة في الكواليس بين النادي الأهلي ورابطة أندية الدوري المصري بسبب إجراءات قرعة بطولة كأس الرابطة التي أجريت اليوم الإثنين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية مع سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة بعدما تم تقسيم فرق الدوري إلى 3 مجموعات وتضم كل مجموعة 6 أندية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي المصري لشبكة ”إرم نيوز“ إن قرعة كأس الرابطة شهدت حالة من عدم الشفافية بسبب اللغط الذي حدث نتيجة توجيه فرق معينة للتواجد في المجموعة الثانية التي تضم الأهلي.

وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه إلى أن هناك توجيها للقرعة كما أن تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الرابطة بأن البطولة ستنتهي قبل موعدها في شهر يونيو المقبل حال خروج الأهلي من كأس الرابطة.

وقال الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ إن كل هذه الأمور سيتم دراستها من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب وفقا لتقرير مندوب النادي في القرعة.

وأوضح أنه سيتم مناقشة كافة الأمور ووجهات النظر فيما حدث وفقا للتقارير الرسمية الواردة إلى إدارة الكرة.

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من جانبه، قال عامر حسين في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن قرعة كأس الرابطة شهدت إجراء غير متعارف عليه بالفعل بسبب إبعاد الأندية التي تلعب على استاد واحد من التواجد في نفس المجموعة.

وأوضح أن الأمر لم يكن المقصود به التقليل من قوة مجموعة أو العكس مؤكدا أن الرابطة لا تفكر على الإطلاق في إلغاء مراسم القرعة أو إعادتها مرة أخرى وسيتم الاعتماد على نفس ترتيب القرعة الحالية.

وأشار إلى أن البطولة ستقام بحضور جماهيري وبتطبيق تقنية الفيديو مؤكدا أن مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الثانية لن تقام باستاد الإسماعيلية بل سيتم إقامتها في ملعب برج العرب بالإسكندرية.