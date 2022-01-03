نتائج قرعة كأس الرابطة المصرية

سحبت قرعة النسخة الأولى من بطولة ”كأس الرابطة المصرية“ التي تنظمها رابطة المحترفين المصرية بمشاركة 18 ناديا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقسم الأندية إلى 3 مجموعات، كل مجموعة 6 أندية، يتأهل منها ال3 الأوائل مباشرة للمربع الذهبي ثم أفضل مركز ثان بالمجموعات الثلاثة، ليتقابلا بنظام المقص لتحديد المتأهل للمباراة النهائية.

ويحصل بطل المسابقة على مليون ونصف المليون جنيه مصري (100 ألف دولار) تقريبا.

ويترأس الأهلي والزمالك وبيراميدز المجموعات الثلاثة.

وتقام البطولة بدون اللاعبين الدوليين خلال فترات التوقف الدولي.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري، بيراميدز، ايسترن، كومباني، فيوتشر، المصري.

المجموعة الثانية: الأهلي، سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.

المجموعة الثالثة: الزمالك، فاركو، إنبي، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة.