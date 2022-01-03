ميركاتو الأهلي المصري.. ما الصفقة التي أثار أمير توفيق جدلا حولها؟

أثار أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، جدلاً واسعاً مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري بتصريحاته الإذاعية عن إمكانية التعاقد مع لاعب حر ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وقال أمير توفيق إنه من الطبيعي أن يبحث عن المراكز التي من الممكن أن تفيد الفريق، وبعد الحصول على الموافقة الفنية يتم النظر للعامل المالي، مؤكداً أنه إذا كان هناك لاعب عقده سينتهي في شهر يونيو المقبل فمن حق الأهلي أن يتحدث معه حالياً بشكل قانوني.

وجاءت هذه التصريحات لتفجر الجدل بشأن إمكانية انضمام صفقة مجانية إلى صفوف الأهلي، خاصة في ظل انتهاء عقود بعض اللاعبين المميزين في الدوري المصري.

ما الصفقة التي أثار أمير توفيق الجدل حول إمكانية انتقالها للأهلي المصري؟ هذا ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عنه.

أشرف بن شرقي

اتجهت الأنظار فور انتشار تصريحات مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى النجم المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر للزمالك، الذي دخل فترة الستة شهور الأخيرة في عقده مع الفريق الأبيض.

وانضم بن شرقي إلى الزمالك في صيف 2019 قادماً من نادي الهلال السعودي بعد تجربة غير موفقة، وحقق اللاعب المغربي خلال الموسمين الماضي وقبل الماضي لقب الدوري المصري بجانب كأس مصر وأيضاً كأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.

وخاض بن شرقي 85 مباراة بقميص الزمالك وأحرز 35 هدفاً وصنع 20 هدفاً، وهو أعلى معدل تهديفي وصل إليه مع الفرق التي لعب لها النجم المغربي صاحب الـ27 عاماً.

وارتبط اسم بن شرقي بالرحيل للأهلي منذ فترة خاصة مع اقترابه من الرحيل وعدم حسم ملف تجديد عقده مع الزمالك.

وقال أسامة عرابي، نجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إنه سبق أن رشح بن شرقي لارتداء قميص الأهلي حين كان مساعداً للهولندي مارتن يول وكان بن شرقي لاعباً للمغرب الفاسي.

وأكد أن الأهلي بالفعل بحاجة لخدمات بن شرقي لأنه لاعب موهوب ويصنع الفارق كما أنه يجيد هز الشباك ويملك القدرات التهديفية، وهو ما يحتاجه الأهلي في اللاعب الذي يشغل مركز الجناح.

ويعاني الزمالك بشكل واضح في ملف تجديد عقد بن شرقي، وهو ما عبر عنه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في حديثه مع اللاعب، مؤكداً أنه سيكرمه حال اختار الرحيل ووقع لفريق آخر ولكنه يتمنى أن يبقى مع الفريق ويسعى لتجديد عقده.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ“إرم نيوز“، إن بن شرقي يطلب وضع شرط جزائي ويتمسك به لأن الإدارة السابقة وضعت ذلك في عقود بعض اللاعبين بالفريق عند حسم ملف تجديدهم مثل أحمد سيد ”زيزو“.

سيسيه ومصطفى فتحي

ربط البعض الآخر بين لاعبين آخرين في الزمالك والانتقال إلى النادي الأهلي، وهما مصطفى فتحي والإيفواري رزاق سيسيه، وكلاهما يؤدي دور الجناح الهجومي.

وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم، وترددت أنباء بشأن إمكانية تفاوض الأهلي لضم أحد اللاعبين خاصة أن مصطفى فتحي لفت الأنظار بمستواه في الموسم الماضي، كما أن سيسيه لفت أنظار مسؤولي الأهلي حين كان معاراً للاتحاد السكندري.

شكري نجيب

من اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم أيضاً بالرحيل للنادي الأهلي شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في بيان رسمي سابق، إن شكري نجيب لاعب جيد فنياً ولكنه خارج حسابات القلعة الحمراء.

ورغم هذا النفي من إدارة الأهلي إلا أن البعض يتمسك بوجود مفاوضات لضم شكري نجيب في الموسم المقبل وكونه أحد الخيارات المتاحة لتدعيم خط الهجوم.

مرتضى منصور في أول لقاء مع كارتيرون: الفلوس ليست كل حاجة ونريد بدء صفحة جديدة (فيديو) https://t.co/LDSZSCVxtr pic.twitter.com/alMscYpWSU — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

محمد حمدي

لمع اسم محمد حمدي، الظهير الأيسر لبيراميدز ومنتخب مصر، داخل النادي الأهلي خاصة أن البعض يعتبره البديل المستقبلي للاعب التونسي علي معلول.

ويعد حمدي أحد خريجي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم رحل إلى المقاولون والمصري ثم بيراميدز.

وينتهي عقد حمدي بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير الجاري.

وقدم بيراميدز عرضاً للفوز بخدمات اللاعب كما يتردد أن حمدي تلقى عروضا خليجية وقد يرحل في شهر يناير الجاري.