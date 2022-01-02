كيروش مدرب منتخب مصر: لا يوجد بند في عقدي للفوز بكأس الأمم الأفريقية

نفى المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري، ما تردد عن وجود بند في عقده عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية، التي تقام في الكاميرون هذا الشهر.

وشدد كيروش على أن هدفه الرئيس هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، علما أن المنتخب المصري تأهل إلى الدور النهائي في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

🔴🎙 | كيروش: هدفي التأهل لكأس العالم ونعمل للحصول على أفضل ما لدى صلاح … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ye4DvTVYJ3 — EFA.eg (@EFA) January 2, 2022

وقال كيروش ”هدفي الرئيس هو التأهل لكأس العالم، لا يوجد بند في عقدي عن الفوز بكأس الأمم الافريقية، لكن هذا لا يمنع أننا سننافس بكل قوة على هذه البطولة“.

وأضاف ”أثق في جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولة، نريد بناء منتخب قوي قبل المواجهة الحاسمة في مارس والمؤهلة لكأس العالم في قطر، أنا متأكد من أنكم ستكونون فخورين بجميع اللاعبين المختارين“.

وعن تواجه محمود حسن تريزيغيه مهاجم أستون فيلا في قائمة منتخب مصر لكأس الأمم الأفريقية قال كيروش ”انضمام تريزيغيه جاء نتيجة لخبرته الكبيرة وهو لاعب مميز للغاية ولم أحدد حتى الآن مركزه الذي سيلعب فيه، سيتضح ذلك من خلال التدريبات في الأيام المقبلة“.

وأوضح ”الاختيارات مهمة المدرب، ندرس كل التفاصيل والإحصائيات ونحللها من جميع النواحي سواء كان فنيا أو نفسيا، لدينا جميع المعلومات حول الخصوم في بطولة كأس الأمم الأفريقية وأثق في جميع الاختيارات القادرة على المنافسة“.

أحمد حسن كوكا يرد بقسوة على انتقادات ميدو (صورة) https://t.co/m6QQS5p3RP pic.twitter.com/3iczL6xGH5 — إرم سبورت (@EremSports) December 31, 2021

وتابع المدرب البرتغالي ”قمنا بضم أربعة حراس تجنبا لوجود إرهاق أو إصابات، بالإضافة لوجود حارسين كبيرين محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وأردنا ضم حارسين شابين حتى نبني جيلا قويا في حراسة المرمى“.

وعن حالة محمد صلاح بعد إعلان ناديه ليفربول عن وجود حالات إصابات بفيروس كورونا قال كيروش ”جميع الأخبار جيدة حتى الآن، نحاول الحصول على أفضل ما لدى صلاح، ونعمل على ذلك، وأقوم ببناء إستراتيجية للحصول على أفضل ما لدى اللاعبين“.

وأكمل ”معسكر المنتخب يبدأ من اليوم وحتى يوم الجمعة وسينضم إلينا اللاعبون المحترفون غدًا، واتفقنا مع مدير الإعلام على فتح التدريب لمدة 15 دقيقة يوميا للصحفيين نحن نحترم الإعلام كثيرا“.

كيروش يضم مروان حمدي ولاعبين آخرين لقائمة مصر بكأس الأمم الأفريقية https://t.co/B2edT4qOLP pic.twitter.com/5NmIOqQYxL — إرم سبورت (@EremSports) December 30, 2021

وتابع ”سنسافر بـ25 لاعبا لبطولة كأس الأمم، لدينا اتفاق مع منتخب الكونغو لإقامة تدريب وليس مباراة وسنعمل معا لأهدافنا المشتركة“.

وأكد كيروش ”نعلم جيدًا المنافسة التي سنخوضها خلال أيام، والمنافسة ليست سهلة لأنها ستكون في أجواء ليست كأوروبا وآسيا“.

وبشأن موقف عمرو السولية قال مدرب منتخب مصر ”شاهدنا التقارير الطبية، ربما يغيب عن المباراة الأولى، والمؤكد لِحاقه بالمباراة الثانية“.

وختم كيروش تصريحاته مازحا ”نحن لدينا أفضل اللاعبين في العالم وربما ينزعج كريستيانو رونالدو لو سمع ما أقوله“.