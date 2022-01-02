كيروش يتحدث عن أسباب عدم ضمه طارق حامد و"أفشة" لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

رفض البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، الرد على أسباب استبعاده الثنائي طارق حامد، نجم الزمالك، ومحمد مجدي ”أفشة“، نجم الأهلي، من القائمة التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق اليوم الأحد استعدادات منتخب مصر من خلال معسكر تدريبي مغلق قبل خوض البطولة التي ستقام ما بين التاسع من يناير كانون الثاني الجاري والسادس من فبراير شباط.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي، الذي عقده، اليوم الأحد، للحديث عن البطولة والقائمة التي اختارها: ”لدي خبرة 40 عاما في مجال التدريب، وأنا لا أتحدث عن لاعبين بل الفريق بالكامل، وإيجاد أفضل الحلول وهذا دور المدرب“.

وأضاف: ”أتابع جميع المباريات المحلية ومستوى اللاعبين، وأحلل مستواهم وأدرس جميع التفاصيل الخاصة بهم فنيا وبدنيا، وتم اختيار 40 لاعبا لخوض بطولة أمم أفريقيا التي لها طبيعة خاصة تنافسية“.

وتابع: ”هناك منتخبات تضم 24 محترفا وبالتالي المنافسة قوية، وناقشنا كل شيء يخص اختيارات اللاعبين في القائمة النهائية، ونسعى لاختيار لاعبين يقومون ببناء فريق متماسك وقوي، وعنده عقلية قوية“.

وأكمل: ”في مصر هناك آلاف اللاعبين، أنتم تتحدثون عن اسمين فقط وتتركون كل اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، هنا أكثر من لاعب كنت أتمنى وجودهم مثل أحمد ياسين، لكن أنا محكوم بالقائمة“.

كيروش عن استبعاد أفشة وطارق حامد: اخترتم اسمين فقط رغم استبعاد لاعبين آخرين.. وأثق في القائمة لتقديم الأداء الأفضل#صباح_ONTime pic.twitter.com/VF9t6VHUbY — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 2, 2022

وأشار كيروش: ”أود الحديث عن اللاعبين المختارين مثل محمد صلاح وأكرم توفيق وعمر مرموش وحمدي فتحي.. لماذا انضموا؟ لأنني أثق بهم والـ25 لاعبا الموجودون سنحاول بناء فريق قوي متماسك يلعب كرة قدم جيدة ويكون قادرا على الفوز بعقلية قوية وتصرف جيد أثناء الهجوم والدفاع، لأن المنافسة قوية والبطولة صعبة“.

وأوضح: ”لا يوجد أحد له رصيد عندي في منتخب مصر، ولكن كان لدي قائمة خالية ثم اخترت 25 لاعبا، كمدربين ولاعبين نتحدث داخل الملعب، ومن الطبيعي أن يتحدث كل شخص عن آرائه الشخصية في الاختيارات وفي كرة القدم كل الآراء جيدة، مسؤوليتي هي اختيار الفريق وأنا واثق في قائمتي التي تعطيني فريقا قويا يمثل اسم مصر“.

وأردف: ”تابعت جميع مباريات الدوري وأحرص على متابعة جميع اللاعبين، وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع في الدوري والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصري“.

وسيتوجه منتخب مصر إلى مدينة جاروا في الكاميرون يوم الجمعة المقبل، لأداء مباراتيه أمام نيجيريا وغينيا بيساو يومي 11 و15 يناير الحالي ضمن المجموعة الرابعة ثم يتوجه إلى ياوندي التي سيخوض فيها مباراته الأخيرة في الدور الأول أمام السودان في 19 من الشهر الجاري.