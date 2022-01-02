مرتضى منصور في أول لقاء مع كارتيرون: الفلوس ليست كل حاجة ونريد بدء صفحة جديدة (فيديو)

نشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، فيديو لأول لقاء بينه وبين الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأبيض، رفقة اللاعبين، بعد عودته مجددا لرئاسة النادي مؤخرا بحكم قضائي.

وقال مرتضى موجها كلامه لكارتيرون: ”أنا شخصيا نسيت ما حدث سابقا، ولا أحد يجبرني لكي يظل لاعب أو مدرب غصب عني ولكنك متواجد لأنك مدرب ناجح والكيمياء بينيك وبين اللاعبين جيدة، والفلوس ليست كل حاجة“.

وأضاف: ”أنت متواجد منذ 5 سنوات في مصر وعلمت طباع المصريين، وهي طباع الناس تحب العشرة، وشعبنا طيب ولاعبونا ملتزمون ومحترمون، ولي طلب عندك، حازم فتوح وكيل أعمالك، انتماؤه للأهلي ودع علاقتنا بك مباشرة، وأنا سمعت الرسالة التي أرسلتها له والتي كانت بها خطة هروبك، ونريد بدء صفحة جديدة لإكمال البطولات“.

وتابع: ”الزمالك الآن أول الدوري، واخترنا لك مساعدين مصريين مدحت عبدالهادي وأمير عزمي لكي يعاوناك ويساعداك ولا يغضباك“.

وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يتم إذاعتها بين رئيس نادي الزمالك مع المدرب، والذي رحل بشكل مفاجئ عن الفريق في العام الماضي، من أجل الانتقال لتدريب فريق التعاون السعودي، وسط غضب من مجلس إدارة القلعة البيضاء في ذلك الوقت، حيث خسر الزمالك لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر في الأمتار الأخيرة.

مرتضى منصور، قد أكد في تصريحات له فور عودته لرئاسة مجلس إدارة القلعة البيضاء، أنه لن يعمل على إقالة المدير الفني الفرنسي من منصبه، وذلك رغم رحيله عن النادي بطريقة غير لائقة.

وترأس مرتضى منصور نادي الزمالك من أبريل 2014 إلى نوفمبر 2020، قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في ”مخالفات مالية“، ولكن في وقت سابق حكمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة، قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي.

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

يذكر أنه تقرر إيقاف بطولة الدوري المصري الممتاز، استعدادا لخوض المنتخبات الأفريقية وعلى رأسها المنتخب المصري، بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون في الفترة من 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير المقبل.