موريتانيا تستدعي اللاعب "بيات لكويري" صاحب الـ16 عامًا لقائمة أمم أفريقيا

استدعت موريتانيا ثلاثة لاعبين آخرين يحترفون في أوروبا إضافة إلى لاعب الوسط بيات لكويري البالغ عمره 16 عاما، ضمن تشكيلة من 28 لاعبا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

ويعد انضمام لكويري للتشكيلة مفاجأة كبيرة من المدرب الفرنسي ديدييه جوميز دي روسا، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني ولم يكن أمامه ما يكفي من وقت للعمل مع التشكيلة خلال معسكر الإعداد في أبوظبي.

وتضم التشكيلة أيضا ثنائي الهجوم أباب إبنو با من لوهافر الفرنسي، الذي ولد في السنغال المجاورة، وسليمان دوكارا المولود في فرنسا لكنه يلعب في تركيا.

🚨 هذه هي القائمة الرسمية النهائية لـ"المرابطون" 🇲🇷 من 28 لاعباً الذين اختارهم الناخب الوطني ديدييه دا روزا لتمثيل المنتخب الوطني في نهائيات كأس أفريقيا للأمم – الكاميرون 2021. المدافع باكاري اندياي (لأسباب صحية) والمهاجم سليمان آن هما اللاعبان اللذان تم استبعادهما. pic.twitter.com/X65RVOHT2B — FFRIM – عربي (@ffrim_AR) December 31, 2021

وشارك هذا الثنائي لأول مرة مع المنتخب في مباراة ودية دولية يوم الخميس أمام بوركينا فاسو، انتهت بالتعادل بدون أهداف.

كما تضم التشكيلة لأول مرة المدافع المولود في فرنسا سليمان قرموقو، الذي يلعب في نانسي الفرنسي.

وتنافس موريتانيا في كأس الأمم للمرة الثانية على التوالي، وتلعب في المجموعة السادسة مع جامبيا وتونس ومالي.