رياضة

موريتانيا تستدعي اللاعب "بيات لكويري" صاحب الـ16 عامًا لقائمة أمم أفريقيا
تاريخ النشر: 31 ديسمبر 2021 16:40 GMT
تاريخ التحديث: 31 ديسمبر 2021 16:55 GMT

موريتانيا تستدعي اللاعب "بيات لكويري" صاحب الـ16 عامًا لقائمة أمم أفريقيا

استدعت موريتانيا ثلاثة لاعبين آخرين يحترفون في أوروبا إضافة إلى لاعب الوسط بيات لكويري البالغ عمره 16 عاما، ضمن تشكيلة من 28 لاعبا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا

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المصدر: رويترز

استدعت موريتانيا ثلاثة لاعبين آخرين يحترفون في أوروبا إضافة إلى لاعب الوسط بيات لكويري البالغ عمره 16 عاما، ضمن تشكيلة من 28 لاعبا لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في الكاميرون.

ويعد انضمام لكويري للتشكيلة مفاجأة كبيرة من المدرب الفرنسي ديدييه جوميز دي روسا، الذي تولى المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني ولم يكن أمامه ما يكفي من وقت للعمل مع التشكيلة خلال معسكر الإعداد في أبوظبي.

وتضم التشكيلة أيضا ثنائي الهجوم أباب إبنو با من لوهافر الفرنسي، الذي ولد في السنغال المجاورة، وسليمان دوكارا المولود في فرنسا لكنه يلعب في تركيا.

وشارك هذا الثنائي لأول مرة مع المنتخب في مباراة ودية دولية يوم الخميس أمام بوركينا فاسو، انتهت بالتعادل بدون أهداف.

كما تضم التشكيلة لأول مرة المدافع المولود في فرنسا سليمان قرموقو، الذي يلعب في نانسي الفرنسي.

وتنافس موريتانيا في كأس الأمم للمرة الثانية على التوالي، وتلعب في المجموعة السادسة مع جامبيا وتونس ومالي.

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