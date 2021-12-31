أحمد حسن كوكا يرد بقسوة على انتقادات ميدو (صورة)

وجه أحمد حسن كوكا مهاجم نادي قونيا سبور التركي انتقادات شديدة لأحمد حسام ميدو بعد تشكيك الأخير في قدراته.

وكتب الصحفي المصري ضياء علي جوهر تغريدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“ جاء فيها: ”في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدا.. النهاردة أحرز هدفه الـ99 في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصرين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام ثانية كثيرة مميزة.. كل التحية لمسيرته“.

ورد أحمد حسام ”ميدو“ على تغريدة ضياء علي جوهر: ”مهاجم متواضع لا يصلح للمستوى الدولي حتى لو أحرز 1000 هدف“.

ودخل أحمد حسن كوكا على خط النقاش ورد: ”مهاجم متواضع؟ أولا هو أنت أصلا مين طلب رأيك؟ ثانيا أنت مبطل كورة وأنت عندك 29 سنة وكل الناس عارفة ليه. ثالثا لو رقم الأهداف اللي أنا جايبه شايفه قليل ماجبتوش أنت ليه؟ مع أن اللي بيلعب في ناد أكبر فرصة بتكون أكثر في التسجيل، رابعا حاولت تبقى مدرب وميتكملش شهر في أي ناد.

وكان أحمد حسن قد سجل هدفا في فوز قونيا سبور 2/0 على عمراني سبور ليصعد فريقه إلى دور الـ16 في كأس تركيا، علما أن قونيا سبور يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري التركي برصيد 39 نقطة من 19 مباراة.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن كوكا سجل 4 أهداف وصنع هدفين في 19 مباراة الموسم الحالي مع قونيا سبور.

في الحقيقة أحمد حسن كوكا عامل مسيرة احترافية مميزة جدًا.. النهاردة أحرز هدفه ال٩٩ في الملاعب الأوروبية وهو ثاني الهدافين من المصريين المحترفين في الخارج بعد محمد صلاح والثالث من حيث عدد البطولات بعد محمد النني وصلاح وأرقام تانية كثيرة مميزة .. كل التحية لمسيرته @HassanKouka — diaa ali gohar (@diaa_gohar) December 30, 2021

ووفقا للموقع نفسه فإن كوكا سجل 25 هدفا وصنع 15 في 108 مباريات مع سبورتينغ براغا البرتغالي، في حين سجل 32 هدفا وصنع 4 في 98 مباراة مع ريو آفي البرتغالي، بينما سجل 38 هدفا وصنع 7 في 95 مباراة مع أولمبياكوس اليوناني.

من جهته سجل 26 هدفا وصنع 11 في 63 مباراة مع أياكس أمستردام، في حين سجل 19 هدفا وصنع 3 في 61 مباراة مع توتنهام، بينما في 34 مباراة مع مارسيليا سجل 9 أهداف وصنع 7، بينما سجل 7 أهداف وصنع 2 في 32 مباراة مع ميدلسبره.

كما سجل ميدو 11 هدفا ولم يصنع في 25 مباراة مع جينك البلجيكي، وصنع 3 أهداف ولم يسجل في 14 مباراة مع روما، بينما سجل هدفين في 12 مباراة مع ويغان، ولم يسجل ولم يصنع في 9 مباريات مع ويستهام، وسجل 4 أهداف في 8 مباريات مع سيلتا فيغو.