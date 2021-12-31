نادي هاتاي سبور التركي يتقدم بعرض للتعاقد مع محمود عبدالمنعم "كهربا"

قالت وسائل إعلام مصرية إن نادي هاتاي سبور التركي تقدم بعرض للنادي الأهلي للتعاقد مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“ بنظام الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

وقال أحمد شوبير عبر برنامج ”ملعب on time“: ”النادي الأهلي أتى له عرض رسمي من نادي هاتاي سبور التركي، لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم“.

وأضاف: ”إدارة الأهلي تريد مساعدة اللاعب بكل الطرق، الأهلي طلب حوالي 800 ألف دولار لكن هذا المبلغ قابل للتفاوض، النادي سيعمل حسب مصلحة اللاعب والنادي“.

وفي نوفمبر الماضي قال مصدر مقرب من اللاعب لشبكة ”إرم نيوز“: ”كهربا يبحث بالفعل عن عروض خليجية، ولكن مسألة عودته للدوري السعودي محل شك كبير، خاصة أنه بعيد عن المشاركة منذ فترة ويحاول الحصول على عرض إماراتي أو كويتي“.

ووقع كهريا البالغ من العمر27 عاما للنادي الأهلي في يناير 2020، وشارك كهربا مرتين فقط في الموسم الحالي مع الأهلي وكانتا في دوري أبطال أفريقيا بواقع 156 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع 2.

ويحتل نادي هاتاي سبور المركز الخامس في الدوري التركي بعد مرور 19 جولة، حيث حصد 32 نقطة ويتأخر بـ14 نقطة عن المتصدر طرابزون سبور.

الأهلي المصري ينفي مفاوضاته لضم حسين فيصل ومهند لاشين https://t.co/zphrUxw6TC pic.twitter.com/ghPSKQ4jWj — إرم سبورت (@EremSports) December 29, 2021

تعليق علي معلول

في سياق ذي صلة علق التونسي علي معلول عن تجديد عقده مع الأهلي حتى 2024.

وأعلن الأهلي المصري تجديد عقد علي معلول ظهير أيسر الفريق، لمدة موسمين حتى 2024.

وقال معلول في تصريحات نقلها موقع الأهلي: ”الحمد لله على تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد في الموافقة على البقاء داخل النادي“.

وأضاف ”تأجل التوقيع لارتباطات الفريق والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسي، أشكر مسؤولي النادي على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار حتى 2024“.

وتابع معلول: ”لم يكن لديَّ أي طلبات أو شروط على الإطلاق، بمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقًا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلي“.

وبسؤاله عن العروض التي تلقاها قال: ”من الطبيعي أن يكون أي لاعب بالنادي الأهلي محل اهتمام من الأندية ويتلقى العديد من العروض، ولكنني لم أشغل نفسي بهذا الأمر ووكيلي تولى ملف التجديد مع الإدارة“.