كيروش يضم مروان حمدي ولاعبين آخرين لقائمة مصر بكأس الأمم الأفريقية

أضاف كارلوس كيروش مدرب مصر الثلاثي مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي إلى تشكيلته في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.

واختار المدرب البرتغالي 25 لاعبا أمس الأربعاء ثم أضاف اليوم الخميس مروان حمدي مهاجم سموحة، الذي شارك أساسيا في معظم مباريات كأس العرب في قطر هذا الشهر، وعادل جناح بيراميدز الصاعد وزميله بالفريق الظهير الأيسر محمد حمدي لتكتمل القائمة.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا مقتضبًا قال فيه: ”أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة ال 28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا“.

🔴 | المنتخب الوطني يضيف 3 لاعبين على قائمته 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة ال 28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي ، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا#EFA pic.twitter.com/lr33GJykrj — EFA.eg (@EFA) December 30, 2021

وتنافس مصر، بطلة أفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، ضمن المجموعة الرابعة مع نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في البطولة التي تنطلق يوم التاسع من يناير كانون الثاني المقبل.

وتعرض مروان لانتقادات بسبب مستواه في كأس العرب لكنه على الأرجح سيكون خيارا بديلا لمصطفى محمد مهاجم غلطة سراي.

وغاب عادل ومحمد حمدي عن كأس العرب للمشاركة مع بيراميدز في كأس الاتحاد الافريقي.

ويبدأ المنتخب المصري استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي سيبدأ مشاركته بها يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة في مدينة جاروا الكاميرونية.

وتضم مجموعة مصر منتخبات السودان نيجيريا وغينيا بيساو.

وأدى المنتخب المصري تدريب مغلق يوم الخميس، وسيقوم بتأدية آخر الجمعة من خلال معسكر مفتوح، بينما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.