رسميًا: البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربًا جديدًا لنيجيريا.. ويبدأ مهمته بعد كأس الأمم الأفريقية

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربًا جديدًا لمنتخب نيجيريا لكنه لن يتولى القيادة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، الشهر المقبل.

وأقالت نيجيريا المدرب الألماني جرينوت رور قبل أسابيع على انطلاق كأس الأمم في الكاميرون وتسلّم المدير الفني للاتحاد أجوستين إجوافون القيادة بصفة مؤقتة.

وقال الاتحاد النيجيري للعبة في بيان، اليوم الأربعاء: ”بعد دراسة متأنية دعمت اللجنة التنفيذية مقترحًا بتعيين جوزيه بيسيرو مدربًا جديدًا للنسور الخضر“.

وأضاف الاتحاد النيجيري أن كأس الأمم، التي تقام، بين التاسع من يناير/ كانون الثاني، والسادس من فبراير/ شباط، ستسمح لبيسيرو بتأسيس علاقة عمل مع إجوافون الذي سيستعيد منصبه كمدير فني للاتحاد عقب البطولة.

ودرب بيسيرو فرق سبورتنج، وبورتو البرتغاليين، والهلال السعودي، والأهلي المصري، والشارقة والوحدة الإماراتيين، ومنتخبي السعودية، وفنزويلا ضمن تجارب أخرى عديدة.

وقاد إجوافون منتخب نيجيريا بين 2005 و2007.

وتُنافس نيجيريا في المجموعة الرابعة بكأس الأمم برفقة مصر، والسودان، وغينيا بيساو.

وسبق لبيسيرو تولي تدريب النادي الأهلي، بين أكتوبر العام 2015، ويناير العام 2016.

كما تولى تدريب عدد من الفرق البرتغالية، مثل: بورتو، وبراجا، وسبورتينغ لشبونة، إضافة لتدريبه منتخبي فنزويلا، والسعودية، فضلًا عن نادي الشارقة الإماراتي.