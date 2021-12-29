قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أمم أفريقيا.. استبعاد أفشة وتواجد محمود علاء

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل.

وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي..

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي ”الونش“

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد ”زيزو“

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن “ تريزيجيه ”

25. رمضان صبحي

وبذلك خلت القائمة من اسم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي البارز.

ويبدأ المنتخب المصري استعداداته للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التي سيبدأ مشاركته بها يوم 11 يناير المقبل بلقاء نيجيريا ضمن المجموعة الرابعة بمدينة جاروا الكاميرونية.

وتضم مجموعة مصر منتخبات السودان نيجيريا وغينيا بيساو.

ويؤدي المنتخب المصري تدريبين مغلقين يومي غد وبعد غد من خلال معسكر مفتوح ، فيما ينطلق المعسكر المغلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى موعد السفر إلى الكاميرون المحدد يوم 7 يناير.