الأهلي المصري ينفي مفاوضاته لضم حسين فيصل ومهند لاشين

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا للرد على التقارير التي ربطت الثنائي حسين فيصل، لاعب سموحة، ومهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، في الميركاتو المقبل.

ونفى أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، يوم الأربعاء، ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية، عن دخول الأهلي في مفاوضات مع مهاجم نادي سموحة، حسين فيصل، للحصول على خدماته، مقابل انتقال محمود كهربا لنادي سموحة.

وأضاف ”توفيق“ أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وبعيد عن الواقع، والأهلي لم يتفاوض لا مع نادي سموحة ولا مع مهاجمه، وليس هناك نية لاستبدال ”كهربا“ بلاعب آخر من نادي سموحة أو غيره.

وعن تقارير تلقي كهربا عروضا خارجية، أشار توفيق إلى أن ”ما تردد بخصوص عروض انتقال لبعض لاعبي الأهلي بصفة عامة في الفترة الماضية مجرد كلام وأنه حال تلقي النادي عرضا رسميا لأي لاعب، فسوف تتم دراسته من كافة الجوانب ووضع مصلحة الفريق في المقام الأول ووفقًا للرؤية الفنية“.

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وتطرق للحديث عن تفاوض الأهلي مع مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، موضحا أنه ”كلام غير حقيقي، رغم أنه لاعب جيد، لكن الأهلي يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في وسط الملعب، والجهاز الفني لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من خارج الأهلي“.

كان حسين فيصل، قد قال في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن هدفه الاحتراف الخارجي في الفترة المقبلة، رافضا فكرة اللعب بقميص النادي الأهلي، في حال وصلت إليه مفاوضات من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

وأضاف: ”لم يتواصل معي أحد من نادي الزمالك بعد عودتي من بطولة كأس العرب، أو من أي ناد آخر، كما أن وكيلي لم يخطرني بأي عرض، وأرغب في خوض تجربة احترافية بالدوري الإنجليزي، حتى لو فاوضني الأهلي“.

وكان حسين فيصل البالغ من العمر 20 عاما، رحل عن الزمالك نهاية الموسم الماضي، وانتقل لسموحة، وضمه كارلوس كيروش، مدرب مصر، لقائمة الفراعنة في كأس العرب 2021، وظهر بشكل رائع في البطولة.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك مع بقاء مباراة مؤجلة للأحمر أمام بيراميدز.