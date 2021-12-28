رئيس الإسماعيلي: طلبنا لاعبين من الأهلي لكنهم لم يتعاونوا معنا إطلاقا

كشف يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي المصري، أن إدارة الأهلي المصري رفضت التعاون معه، بشأن عملية بيع وشراء اللاعبين.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: ”تقدمنا بأكثر من عرض للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع لاعبين، لكن النادي الأحمر غير متعاون تماما معنا“.

ولم يكشف الكومي عن أسماء اللاعبين اللذين طلب التعاقد معهم من النادي الأهلي، إلا أنه أكد أن النادي الأحمر لم يكن متعاونًا معه على الإطلاق.

أزمة شكري نجيب

من جهة أخرى كشف الكومي أن شكري نجيب مهاجم الفريق سيرحل عن صفوف الإسماعيلي بسبب رفضه تجديد عقده.

وقال الكومي إن شكري نجيب يملك 3 عروض للرحيل، من أندية بيراميدز وفاركو وسيراميكا كليوباترا وسيتم المفاضلة بينهم.

وكشف الكومي أنه عرض على شكري نجيب، أعلى راتب داخل الفريق بالتساوي مع باهر المحمدي، ولكن اللاعب رفض خاصة وأنه كان غاضبًا من الإدارة السابقة بسبب حصوله على راتب سنوي ضعيف، بعد توقيعه على بياض.

وأكد الكومي أن إيقاف القيد للإسماعيلي في أزمة مستحقات إبراهيم حسن لاعب النجوم السابق عقوبة غير ملزمة، مؤكدًا أن هناك ترجمة مغلوطة لبنود العقد، موضحًا: ”هناك إجراءات قانونية في قضيتنا ضد نادي النجوم والقيد لم يتم إيقافه“.