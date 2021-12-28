شيكابالا: يوجد تلاعب في عقدي مع الزمالك ونادم على من خان الثقة

كشف محمود عبدالرازق ”شيكابالا“، قائد نادي الزمالك المصري، عن وجود تلاعب في عقده الذي وقعه مع الفريق، إبان تولي اللواء عماد عبدالعزيز إدارة النادي، أوائل العام الجاري.

وأعلن شيكابالا أنه قام بالتوقيع على عقد جديد مع اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز، وقام برد مقدم التعاقد، ليقف بجوار النادي في أزمته المالية، ولكنه فوجئ بالتلاعب في عقده.

وأعلن شيكابالا تفاصيل الأزمة كاملة في بيان جاء كالتالي:

طوال مشواري مع نادي الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازالت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.

وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير، وقدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعيش داخلنا.

ومنذ فترة قريبة، كنت قد وقعت على بياض مع المسؤولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبدالعزيز.

واليوم تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبدالعزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، ولست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكني نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة.

يذكر أن شيكابالا سيعود إلى المشاركة مع الزمالك، بعد نهاية فترة إيقافه عن اللعب بسبب مشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الكرة المصرية.

وتم إيقاف ”شيكابالا“ عدة مباريات مع غرامة 250 ألف جنيه مصري، بدلًا من 500 ألف جنيه.