رسميًا: مرتضى منصور ينافس أحمد سليمان على رئاسة نادي الزمالك.. تعرف على القائمتين

اشتعلت المنافسة داخل أروقة نادي الزمالك بعد أن تقدم مرتضى منصور رئيس المجلس الحالي بأوراق ترشحه في الانتخابات المقبلة، على منصب الرئيس.

وينافس مرتضى منصور غريمه السابق أحمد سليمان، الذي تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأبيض أمس الاثنين، في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.

وينافس أيضًا الثنائي السابق المرشح عمر هريدي، الذي تقدم بأوراق ترشحه على منصب الرئيس في أول أيام فتح باب الترشح

أحمد سليمان ينافس مرتضى منصور على رئاسة نادي الزمالك https://t.co/ZknZROQM3l pic.twitter.com/CAK9w38xPa — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

وتنافس سليمان مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي في الانتخابات الماضية، لكنه خسر معركة رئاسة النادي، وأعلن منصور أنه سيترشح مجددا؛ ما يعني تجدد صراعهما على رئاسة النادي.

وكان سليمان ضمن قائمة مرتضى منصور التي خاضت انتخابات الزمالك عام 2014، قبل أن تدب بينهما خلافات كبيرة.

وأعلن كل من الطرفين القائمة التي سيخوض بها الانتخابات وجاءت كالتالي:

قائمة أحمد سليمان

-أحمد سليمان على مقعد الرئيس

-هشام نصر على مقعد النائب

-هاني شكري على مقعد أمين الصندوق

– عمرو أدهم – مصطفي عبد -عبد الله جورج- مصطفي عبد الخالق- مصطفي بدوي على مقعد العضوية.

-مصطفي سيف العماري- سامح الخوانكي على مقعد العضوية تحت السن.

قائمه مرتضى منصور

– مرتضى منصور على مقعد الرئيس

– اللواء مصطفى هدهود على مقعد النائب

– خالد لطيف على مقعد أمين الصندوق

– أحمد مرتضى منصور – اللواء علاء مقلد – مريم نصحي – سليمان وهدان – جمال عبد الحميد على مقعد العضوية

– بسنت سيد جوهر- محمود طه – أحمد دعبس على مقعد العضوية تحت السن.

كما تقدم الإعلاميون في قناة الحدث اليوم أحمد جمال وصبحي عبدالسلام وإيهاب الفولي، وهم أيضًا من أنصار مرتضى منصور.

وتقدم أيضًا هاني زادة عضو مجلس الإدارة الحالي، الذي دخل الانتخابات الماضية ونجح فيها على قائمة مرتضى منصور، بالإضافة إلى نجله الإعلامي أحمد هاني زادة على مقعد العضوية تحت السن.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على لجنة الانتخابات التي تضم كلا من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشؤون الإدارية رئيسا، محمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كل من: سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، حسن محمد حسن المحامي بالشؤون القانونية، محمد حنفي مدير إدارة المتابعة، سامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، وليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبدالرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، إيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، هالة عبدالقادر محمد إدارة شباب العجوزة.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي، ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة الـ7 مساء.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي، والذي ستتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.