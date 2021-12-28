تعليق مثير من نادي الهلال السوداني بعد وقوعه في مجموعة الأهلي والمريخ وصن داونز

علق هشام حسن السوباط، رئيس نادي الهلال السوداني، على وقوع فريقه في مجموعة نارية بدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كأول تصريح رسمي من النادي بعد القرعة.

وأوقعت القرعة التي سحبت في القاهرة، الهلال ضمن المجموعة الأولى التي تضم الأهلي المصري وصن داونز الجنوب الأفريقي، والغريم المحلي المريخ.

🇪🇬 الأهلي

🇿🇦 ماميلودي صنداونز

🇸🇩 الهلال

🇸🇩 المريخ فرق المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا 🏆#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/B7S2DuDwq8 — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 28, 2021

وقال السوباط عبر فيس بوك: ”القرعة أوقعت الهلال مع الكبار والكبير لا يتهيب الكبار ولا يهاب لقاءهم، وما أروع النزال مع الأنداد، الآن أحمرت الحدق وحمي الوطيس وأسود الهلال على أهبة الاستعداد لخوض غمارها ولنا الصدر دون العالمين أو القبر، الآن الآن وبعد هذه القرعة العادلة التي وضعتنا في مكاننا الذي نستحق وسط أقراننا ورصفائنا نعد جماهيرنا وعدا غير مكذوب أننا لها ونحن على ثقة في الله وفي فريقنا وكل الذين ينبض عشق الهلال في كل مسامهم، نعدكم بأن النصر هو حليفنا وأن البطولات هي قدرنا الذي لا مهرب منه، وأننا لن ندخر وسعا ولن نألوا جهدا ولن يهدأ لنا بال حتى نضع الهلال في المكان الذي يستحق بثقتنا في ربنا وجماهيرنا ومجلس إدارتنا وإعلامنا“.

وتابع: ”أعدكم لن أدخر جهدا حتى تكون كل معاركنا في المقبرة، والكل الآن يعمل الليل والنهار من أجل أن نلعب في ملعبنا“.

وأتم متغنيا بناديه: ”يا هلال من الرديف وقد ركبت غضنفرا، يا هلال من فوقك في السماء ؟ غير العرش العظيم، يا هلال ها قد أزفت لك سانحة التحدي والعبور ودنت لك فرص المجد، وقد عودتنا ووعدتنا أنك عاشق البطولات والحر لا يخلف الميعاد ولن يخلف الميعاد“.

وأجريت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021/2022 في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، الـ28 من ديسمبر/كانون الأول.

وقام الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري بسحب القرعة التي أسفرت عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: المريخ، الهلال، صن داونز، الأهلي.

المجموعة الثانية: أمازولو الجنوب أفريقي، وفاق سطيف، حورية كوناكري، الرجاء.

المجموعة الثالثة: جالاكسي البوتسواني، شباب بلوزداد، النجم الساحلي، الترجي.

المجموعة الرابعة: ساغراد الأنغولي، بيترو أتلتيكو، الزمالك، الوداد.

وستبدأ مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2022، يومي الـ11 والـ12 من فبراير/شباط 2022 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في الثاني من أبريل/نيسان 2022.