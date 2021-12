رسميا.. غالطة سراي يتعاقد مع مصطفى محمد حتى 2025

أعلن نادي غالطة سراي التركي، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم المصري مصطفى محمد حتى 2025، بعد فترة إعارة مقنعة من الزمالك.

وانضم مصطفى (24 عاما) إلى فريق المدرب فاتح تريم مطلع 2021 على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بالتعاقد النهائي مقابل أربعة ملايين دولار.

✍️ We have signed a contract extension with Mostafa Mohamed through 2024 – 2025 season! 🤜🤛 pic.twitter.com/Ozq9BF01Gp

— Galatasaray EN (@Galatasaray) December 27, 2021