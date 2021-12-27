رسميا.. غالطة سراي يتعاقد مع مصطفى محمد حتى 2025

أعلن نادي غالطة سراي التركي، اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم المصري مصطفى محمد حتى 2025، بعد فترة إعارة مقنعة من الزمالك.

وانضم مصطفى (24 عاما) إلى فريق المدرب فاتح تريم مطلع 2021 على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح بالتعاقد النهائي مقابل أربعة ملايين دولار.

✍️ We have signed a contract extension with Mostafa Mohamed through 2024 – 2025 season! 🤜🤛 pic.twitter.com/Ozq9BF01Gp — Galatasaray EN (@Galatasaray) December 27, 2021

وسجل مهاجم منتخب مصر 14 هدفا في 46 مباراة مع الفريق التركي، منها خمسة أهداف في الموسم الحالي.

وعلى الأرجح سيقود مصطفى، الذي سجل هدفين في تسع مباريات دولية، هجوم مصر في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون الشهر المقبل.

وتراجع غالطة سراي، أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري التركي، في الفترة الأخيرة، ويحتل حاليا المركز العاشر في المسابقة.

وارتبط مصطفى محمد بالانتقال إلى أكثر من ناد خلال الفترة الماضية، فقط تردد أن أتلانتا الإيطالي، وبوردو ومارسيليا الفرنسيان يريدون التعاقد معه، لكن غالطة سراي أنهى جميع الشكوك وأعلن بقاء اللاعب حتى يونيو 2025.

وعلى مستوى الموسم الحالي سجل مصطفى محمد 5 أهداف وصنع هدفا خلال 28 مباراة لعب فيها 1018 دقيقة في مختلف المسابقات.

وبالمجمل لعب مصطفى محمد مع غالطة سراي 45 مباراة، سجل فيها 14 هدفا وصنع هدفا بحسب موقع ”transfermarkt“.

ومن المقرر أن يلعب غالطة سراي مع دينيزليسبور غدا الثلاثاء في دور الـ32 من كأس تركيا، علما ان الفريق ودع من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

ويحتل غالطة سراي المركز العاشر في ترتيب الدوري التركي، وحصد الفريق 27 نقطة من 19 مباراة، ويتأخر 19 نقطة عن المتصدر طرابزون سبور.