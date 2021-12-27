أحمد سليمان ينافس مرتضى منصور على رئاسة نادي الزمالك

تقدم أحمد سليمان، نجم الزمالك السابق، بأوراق ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي الأبيض، في الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل.

ولم يعلن سليمان عن أسماء قائمة انتخابية، حيث تواجد في مقر النادي الأبيض، اليوم الإثنين؛ لتقديم أوراق ترشحه وحده.

وتنافس سليمان مع مرتضى منصور رئيس النادي الحالي في الانتخابات الماضية، لكنه خسر معركة رئاسة النادي، وأعلن منصور أنه سيترشح مجددا؛ ما يعني تجدد صراعهما على رئاسة النادي.

وكان سليمان ضمن قائمة مرتضى منصور التي خاضت انتخابات الزمالك عام 2014، قبل أن تدب بينهما خلافات كبيرة.

وتقدم، أمس الأحد، خلال اليوم الخامس لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك، في العضوية فوق السن كل من: هشام يكن حسين، عبدالله جورج عبده، هاني محمد فاروق أبو العز، جمال عبدالناصر أمين، عصام الدين حسن سيد، ومصطفى سيد عبدالخالق.

في حين تقدم في منصب العضوية تحت السن محمد علي أحمد أبو النجا.

ويتولى شريف حسين نائب الرئيس التنفيذي الإشراف على لجنة الانتخابات التي تضم كلا من: وليد بخيت نائب المدير التنفيذي ومدير الشؤون الإدارية رئيسا، محمود مأمون مساعد المدير التنفيذي نائبا، وعضوية كل من:- سهير الشاعر مديرة الاشتراكات، حسن محمد حسن المحامي بالشؤون القانونية، محمد حنفي مدير إدارة المتابعة، سامح عطوة مدير إدارة السكرتارية العامة، وليد حسن مدبولي عن قسم الخزينة.

وتتكون لجنة الشباب والرياضة المشرفة على الانتخابات من: عبدالرحمن النجار مدير إدارة العجوزة، إيمان محمد رمضان إدارة الهيئات بالمديرية، هالة عبدالقادر محمد إدارة شباب العجوزة.

ويبدأ تلقي الطلبات لمدة ثماني ساعات يوميا، من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

وتقرر فتح باب الترشح وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء، الموافق 22 ديسمبر الحالي، ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة الـ7 مساء.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قد وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل، والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام القانون واللوائح وقانون الجائحـة رقـم 152 لسنـة 2021 لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادي، والذي ستتم خلاله مناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد، وتقرير مراقب الحسابات، واعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وانتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.