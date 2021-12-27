رابطة نادي الزمالك في قطر تقاضي علاء صادق

أعلنت رابطة نادي الزمالك في قطر اتخاذها الإجراءات القانونية ضد الناقد المصري علاء صادق، بسبب إساءاته المستمرة للنادي الأبيض عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الرابطة في البيان الرسمي الذي أصدرته، يوم الاثنين، أنه ”بالإشارة إلى ما قام به المدعو علاء صادق من التعدي المستمر بالقذف والتشهير عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي على نادي الزمالك بشكل عام ورموزه بشكل خاص، فقد قامت إدارة الرابطة في قطر باتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

وأضاف البيان ”وقد تحدد لنظر أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الجنائية الموافق 9-12-2021، وغدا هو موعد ثاني جلسات المحاكمة“.

وتابع البيان ”من جانبه أكد محمد السباعي المستشار القانوني للرابطة عن ثبوت الاتهام يقينا في حق المذكور وكذا توافر القصد الجنائي بركنيه المادي والمعنوي في الجريمة وأننا بصدد حكم جنائي رادع ضده طبقا لقانون العقوبات والجرائم الإلكترونية“.

وشددت الرابطة على أنه لا تهاون أو تنازل عن أي تعد يصدر ضد نادي الزمالك أو أحد أبنائه.

وأكدت في نهاية البيان، أن ”الكابتن هيثم فاروق، لاعب الزمالك الأسبق، سيطالب بتعويض كبير أمام المحكمة المختصة وذلك بعد صدور الحكم الجنائي وسيتم إيداعه بخزينة النادي.

ودأب علاء صادق، المقيم في قطر، على مهاجمة نادي الزمالك عبر فيديوهاته التي ينشرها عبر قناته على ”يويتوب“.

وأقيمت على مدار اليومين الماضيين 6 مواجهات في الدوري المصري، منها مباراتان مؤجلتان، إحداهما من الجولة الخامسة.

ويتواجد الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري بجانب النادي الأهلي، الذي تعادل أمس مع فريق فيوتشر بهدف لمثله.

ويتواجد الأهلي في الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب الوصافة بالرصيد ذاته من 8 لقاءات.

ويأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، والمصري رابعًا بعدما جمع 13 نقطة من 8 مباريات، بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز الخامس الذي يتساوي مع سموحة والاتحاد السكندري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة ثم سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة برصيد 10 نقاط، وإنبي في المركز الحادي عشر بـ9 نقاط ثم الجونة وفيوتشر بـ8 نقاط.

مصر المقاصة في المركز الرابع عشر بـ6 نقاط متساويًا مع المقاولون العرب، ثم طلائع الجيش في المركز السادس عشر بـ5 نقاط والإسماعيلي في المركز قبل الأخير بنقطتين، ويتذيل إيسترن كومباني جدول الترتيب بعدما جمع نقطة واحدة من 8 مباريات.