مهند لاشين: الإحصائيات تؤكد أحقيتي بالتواجد في منتخب مصر.. والجماهير تحكم بالعاطفة (فيديو)

حرص مهند لاشين، لاعب منتخب مصر وطلائع الجيش، الدفاع عن نفسه ضد الانتقادات التي طالته بعد اختياره ضمن قائمة منتخب مصر في بطولة كأس العرب الماضية، وأيضا في القائمة المبدئية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مهند لاشين، في تصريحات تلفزيونية ”طارق حامد لاعب كبير ولكن الجمهور عاطفيا يتحدث عن لاعب ويدعمه كطارق وهذا حقه، ولكن أنا ليس لدي قاعدة جماهيرية فلا يدافع عني أحد ”.

وأضاف ”إحصائيات الموسم الماضي تقول إن مهند أكثر مدافع قطع كرات، هل الناس عارفة هذا؟ بالتاكيد لا، ولكن الإعلام لا يقول هذا وأنا لست من هواة السوشيال ميديا ومفيش قاعدة جماهيرية تجعل عملي يظهر للناس، أنا ألعب في كل مراكز وسط الملعب 6 و8 و 10، أنا أكثر لاعب وسط مدافع راوغ في الموسم الماضي، ونقل فريقه من وسط ملعبه إلى وسط ملعب المنافس وأكثر لاعب وسط مدافع صنع فرصا لزملائه، ما أقوله لا يظهر للناس“.

وتابع ”كيروش اختارني في كأس العرب، وهذا لأنه لا بد أن تقدم 200% لتنضم لمنتخب مصر إن كنت لا تلعب في الأهلي أو الزمالك.. المدرب كارلوس كيروش يقيّم أداء اللاعب منفردا، وليس أداء ناديه إجمالا“.

وشدد ”هناك أشخاص ينتقدون بأي طريقة فقط ليكونوا ”ترند“ في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يصل للناس، طارق حامد لاعب كبير ولا أتحدث عنه لشخصه وأيضا عمرو السولية وأحمد فتحي، نجما الأهلي، وأعطوني حقي كلاعب وأنا أشعر بالظلم بالطبع لعدم إبراز أحقيتي في اللعب“.

وتمنى لاشين أن يقع منتخب مصر ضد تونس في المرحلة النهائية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وشارك لاشين في 4 مباريات مع منتخب مصر في كأس العرب 2021 التي احتل فيها الفراعنة المركز الرابع.

وسينضم مهند لمعسكر منتخب مصر الذي يستعد لكأس أفريقيا التي تنطلق يوم الـ9 من يناير المقبل.

وانضم لاشين لقائمة أولية قوامها 40 لاعبا ستتقلص إلى 23 فقط يخوضون البطولة القارية.