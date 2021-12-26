ترتيب الدوري المصري: الأهلي يتعادل أمام فيوتشر ويشارك الزمالك الصدارة

سلّم فريق فيوتشر، نظيره النادي الأهلي وصل أول تعادل في الدوري المصري، ليفقد المارد الأحمر أول نقطتين في البطولة.

وتعادل الأهلي 1-1 ضد فيوتشر، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب ”الأهلي و السلام“ في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري المصري الممتاز.

وبدأ الأهلي المتوج بلقب كأس السوبر الأفريقية الأربعاء الماضي المباراة بشكل مثالي وانطلق أحمد عبد القادر من الناحية اليسرى ومرر كرة إلى شريف الذي سددها في سقف المرمى.

وكاد فيوتشر أن يدرك التعادل في الدقيقة 20 عبر النشيط أحمد عاطف لكن حمدي فتحي لاعب الأهلي أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وأنقذ محمود حمدي حارس فيوتشر مرماه من هدف آخر عندما أبعد تسديدة عبد القادر بعد سبع دقائق من الشوط الثاني.

ومن هجمة مرتدة انطلق عاطف في الناحية اليسرى وتفوق على رامي ربيعة بسرعته ومرر الكرة فشل دفاع الأهلي في إبعادها لتصل إلى وليد الذي هز الشباك.

وضغط الأهلي بقوة وأشرك مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني العديد من اللاعبين الأساسيين الذين لم يشاركوا في التشكيلة الأساسية.

لكن الأهلي افتقر للدقة في اللمسة الأخيرة وشكل فيوتشر خطورة كبيرة في الهجمات المرتدة ومن واحدة منها سدد أيمن الصفاقسي كرة في يد الحارس محمد الشناوي.

ومر الوقت الضائع بدون خطورة من الأهلي ليفقد أول نقطتين هذا الموسم.

وبهذا التعادل رفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مشاركة مع الزمالك صاحب نفس الرصيد، ولن يتفوق الأهلي بفارق الأهداف، مع وجود مباراة مؤجلة له.

كما رفع فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط ليرتقي إلى المركز 12 بجدول ترتيب الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: