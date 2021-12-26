براءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب

قضت المحكمة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، ببراءة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي وأعضائه.

أوراق الدعوى التي قدمها محمود الخطيب ومجلس الأهلي وحملت رقم 1451 لسنة 2021، أفادت بأن مرتضى منصور سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وأسدل الستار رسميًا على قضية مجلس إدارة الأهلي، ضد مرتضى منصور بقرار المحكمة.

وأصدر مرتضى منصور بيانًا تعقيبًا على هذا الأمر وجاء كالتالي:

وأصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد في القضية رقم 1451 لسنه 2021 جنح اقتصادية برئاسة السيد المستشار أحمد عبد القهار وعضوية السادة المستشارين محمد يوسف وأحمد الجندي وخالد أبو زينة، حكما ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي.

والذي ادعى فيها محمود الخطيب ومحاميه محمد عثمان أن المستشار مرتضى منصور قام بسبه وإزعاجه عندما صرح بأن السيد المستشار تركي آل الشيخ اتهم الخطيب بأنه حصل هو وبعض أعضاء مجلسه على 10 ساعات وأبلغ النيابة العامة أن الكابتن محمود الخطيب استلم منه 263 مليون جنيه لإقامة مشروعات في النادي الأهلي، وتبين أنه لم يقم بهذه المشروعات، وأضاف المستشار تركي آل الشيخ في بلاغه أنه تهرب منه.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المدنية.

وصرح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يتمنى مع صدور هذا الحكم إغلاق صفحة الخلافات مع الكابتن محمود الخطيب وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، خاصة أنه يحترم النادي الأهلي كمؤسسة رياضية مصرية تشارك نادي الزمالك العريق في إمداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الألعاب الرياضية.

وعاد مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى بعد تجميد مجلس إدارته لمدة عام، وأعلن في وقت سابق ترشحه لانتخابات الزمالك.

وتقرر فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك وتلقي الطلبات بداية من الأربعاء الماضي 22 ديسمبر الجاري ولمدة أسبوع، ولمدة 8 ساعات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 7 مساء.