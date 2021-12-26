الأهلي المصري يكشف حقيقة حسم حقوق رعاية الاستاد لإحدى الشركات

أصدر النادي الأهلي المصري بيانا رسميا ينفي فيه حصول أي شركة على حقوق تسمية وتمويل مشروع ”استاد النادي الأهلي“ الجديد المزمع إنشاؤه قريبا.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي، يوم الأحد ”ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح بالمرة، وأن النادي تلقى بالفعل العديد من العروض المحلية والعالمية الخاصة بالاستاد، لكن الأمر لا يزال قيد الدراسة“.

وأضاف ”شركة الأهلي للمنشآت الرياضية سوف تجتمع خلال هذا الأسبوع لمناقشة تلك العروض لاختيار الأنسب وما يحقق مصلحة الأهلي وطموحات أعضائه وجماهيره“.

وكانت تقارير أشارت إلى تلقي إدارة النادي الأهلي ثلاثة عروض لشركات عالمية كبرى لتمويل مشروع الاستاد المزمع إقامته على مساحة 55 فدانا.

وكان الأهلي عقد منذ فترة مؤتمرا صحفيا بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من أجل تدشين البدء في الاستاد الجديد بمدينة الشيخ زايد ووضع حجر الأساس له.

الأهلي: لم نحسم حقوق رعاية الاستاد .. وشركة المنشآت تدرس كافة العروض pic.twitter.com/0FLraA1YSR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 26, 2021

وكانت إدارة الأهلي قامت بإطلاق شركة النادي للمنشآت الرياضية برئاسة أيمن إسماعيل وقطعت شوطا طويلا في هذا الملف بجانب العديد من الأمور التي تقوم بها من بينها تطوير المنشآت الرياضية والأصول العقارية للنادي وتحويلها من مراكز تكلفة إلى مراكز ربحية في المستقبل، مع رفع كفاءة منشآت النادي بوسائل احترافية، مع توفير مصادر تمويل لها والمساهمة في تعزيز الطفرة الإنشائية.

ويخوض الأهلي مباراة مرتقبة أمام فريق فيوتشر، مساء اليوم الأحد، على استاد الأهلي وي السلام، في إطار مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل الفريق الأحمر في استعادة الصدارة مرة أخرى، قبل توقف المسابقة لمشاركة المنتخب المصري في منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في يناير المقبل.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على سموحة بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة السابقة، فيما خسر فيوتشر من الطلائع بهدف دون رد في آخر ظهور بالمسابقة بالجولة السادسة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 18 نقطة من 6 مباريات بفارق نقطة واحدة عن الزمالك.. ويحتل فيوتشر المركز الـ13 في الدوري برصيد 7 نقاط.