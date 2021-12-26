أمير مرتضى يكشف مصير مصطفى محمد مع غلطة سراي.. وموقف قضية فرجاني ساسي (فيديو)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، عن مستقبل مصطفى محمد، المعار لنادي غلطة سراي التركي، وأيضا محاولات حل أزمة حصول فرجاني ساسي، لاعب الفريق السابق، على حكم من ”الفيفا“ بتغريم النادي ماليا.

وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية، يوم الأحد ”نادي غلطة سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد وأخطرنا بذلك رسميا“.

وكان الزمالك أعار مصطفى محمد لغلطة سراي في يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم مقابل 2 مليون دولار مع وضع بند بأحقية النادي التركي في شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار على أن يتم تفعيل بند الشراء قبل يوم الـ31 من ديسمبر 2021.

وسجل مصطفى محمد 14 هدفا وصنع هدفا واحدا في 45 مباراة لعبها مع الفريق التركي حتى الآن.

فرجاني ساسي

وعن أزمة رحيل فرجاني ساسي ومحاولات التجديد لأشرف بن شرقي، قال أمير مرتضى في تصريحات أخرى تلفزيونية ”مفيش لاعب سيظل في النادي رغما عنه لأن عقده سينتهي، وكان هناك لاعبون كانوا ممكن يجددوا ولكن المناخ العام لم يكن سيجعله يجدد، مثلا هجوم قناة الزمالك على فرجاني ساسي أحد أسباب رحيله، ما حدث معه أجبره على الرحيل، ولا يجوز في مهنتنا أن نجلس مع اللاعب صباحا ويجد قناة النادي تهاجمه بشدة وكل هذه الأمور تؤثر على اللاعب بشدة“.

وعن عودة ساسي من جديد، قال المشرف العام على الكرة ”هو لاعب مفيد للغاية وأتواصل معه باستمرار وشال بطولات مع النادي وأدى اللي عليه على أكمل وجه، إذا كانت عودته ستفيد الزمالك سيعود وله رصيد كبير مع النادي، ساسي تعامل بشكل غير لائق لأنه كان يتم إرسال إنذارات على منزله، وهو كسب قضية للأسف على النادي بـ650 ألف يورو، وكان قال لي عمري ما سأتسبب في ضرر لنادي الزمالك وأنا تحت أمر النادي في أي حاجة وهو مفوض محاميه يحل الأمر بالطريقة التي ترضينا، وهو يريد حل الموضوع وأبدى حسن نية للتنازل عن أموال على الحكم في مقابل الحصول على مستحقاته التي لم يحصل عليها، وهي أقل بكثير من القضية التي كسبها، وأنا أشكره بالطبع“.

وتابع ”التشويه اللي حصل للاعبين جعلهم لا يشعرون بأمان في هذا المكان أو مستقبل أو استمرارية وأنا أقوم بمعالجة هذا الأمر الآن، وسواء اتفقنا مع أي لاعب على تجديد من اللي عقودهم بينتهوا سنرحب به ولو حدث عكس ذلك سنقيم له حفلة ونودعه بشكل لائق وهذا هو الصح وما نراه يحدث في أندية أوروبا، وكلامي ليس معناه التمهيد لرحيل أشرف بن شرقي مثلا“.

كارتيرون

وعن مستقبل باتريس كارتيرون مع الفريق، أشار أمير ”حدثت مشاكل سابقة مع باتريس كارتيرون من قبل بالطبع وقت رحيله وعمله مع اللجنة السابقة بسبب تصريحاته هو ووكيل أعماله“.

وأردف ”عندما عدت من جديد قمت بالحديث معه وطمأنته على مستقبله مع الفريق، وكان متخوفا من العمل حتى قمت بالحديث معه أنى جئت من أجل مساعدته للنجاح مع الزمالك“.

وتابع ”أكدت لكارتيرون أني لا أعتزم الانتقام منه أو تطفيشه، ولكن كان من حقنا أن نقوم بتعيين مدربين في الجهاز الفني المعاون وهو تفهم ذلك بعد الجلسة معه، كارتيرون تفهم ضرورة وجود معاونين مصريين“.

وحقق الزمالك فوزا ثمينا على غزل المحلة برباعية نظيفة، مساء السبت، ليقفز حامل اللقب إلى صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة من ثماني مباريات متقدما بنقطة واحدة على الأهلي الذي لعب ست مباريات.. وتوقف رصيد المحلة عند عشر نقاط في المركز العاشر.