ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط غزل المحلة ويرتقي للصدارة

اقتنص نادي الزمالك فوزا ثمينا على حساب نظيره غزل المحلة، بنتيجة (4-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة للدوري المصري.

وافتتح مصطفى فتحي الأهداف في الدقيقة 35 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا رأسية زميله محمود علاء العائدة من العارضة.

وبمجرد لعب ضربة البداية، استطاع لاعبو الزمالك قطع الكرة وبناء هجمة سريعة انتهت بتسديدة لمصطفى فتحي ترتطم بالقائم وتعود لأشرف بن شرقي الذي سجل الهدف الثاني.

وحاول لاعبو نادي المحلة في الشوط الثاني شن أكثر من هجمة على مرمى الزمالك، ولكن كان لها أبو جبل بالمرصاد.

وفي الدقيقة 70، توغل محمد أوناجم داخل منطقة جزاء المحلة من الناحية اليسرى وسدد كرة رائعة لترتطم بالعارضة وتسقط في الشباك لتعلن عن الهدف الثالث للزمالك.

وبعدها في الدقيقة 73، استغل بن شرقي خطأ فادحا من دفاع المحلة ليستخلص الكرة وينفرد بالمرمى ويسكن الكرة الشباك بمهارة رائعة معلنا عن الهدف الرابع للفريق الأبيض.

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة الـ19 ليرتقي للمركز الأول، خلف الأهلي (18 نقطة) والذي لعب 6 مباريات فقط حتى الآن، بينما توقف رصيد المحلة عند النقطة العاشرة في المركز العاشر.

تعادل بيراميدز

وفي مباراة أخرى، ارتكب الحارس شريف إكرامي خطأ في بداية الشوط الثاني ليحرم فريقه بيراميدز من التقدم لصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع إنبي اليوم السبت.

وتقدم بيراميدز عن طريق محمود وادي في الدقيقة 42 لكن زميله إكرامي أهدى إنبي هدف التعادل بعد أربع دقائق من الاستراحة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات متأخرا بنقطة واحدة عن الأهلي المتصدر والذي يلعب ضد فيوتشر غدا الأحد.

وكاد بيراميدز أن يتقدم بعد ثماني دقائق من البداية لكن تسديدة إيريك تراوري ارتدت من القائم الأيسر.

وأرسل أحمد توفيق تمريرة عرضية من الناحية اليمنى وقفز تراوري أعلى من الجميع ليضعها بضربة رأس بجوار المرمى.

ومنح الفلسطيني وادي التقدم لبيراميدز بعد تمريرة عرضية من تراوري ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم متساويا مع أربعة لاعبين آخرين في صدارة قائمة هدافي الدوري.

وفي بداية الشوط الثاني أرسل محمود داوود ركلة ركنية سقطت من يد الحارس إكرامي ليضعها أحمد يحيى في المرمى.

وضغط بيراميدز وسدد رمضان صبحي كرة ارتدت من القائم قبل 12 دقيقة من النهاية.

وكاد محمود جاد حارس إنبي أن يهدي الفوز لبيراميدز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما خرج من مرماه لإبعاد كرة لكنها وصلت إلى إبراهيم عادل الذي أطاح بها خارج المرمى الخالي.

وأحرز عبد الحليم محمود هدفا بعد 13 دقيقة ليفوز سموحة 1-صفر على طلائع الجيش الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمد ناصف في الدقيقة 66.

ورفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس فيما بقي الجيش في المركز 16 في منطقة الهبوط بخمس نقاط.