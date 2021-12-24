Daily mail: مورينيو في "مفاوضات قوية" لقيادة نيجيريا بكأس الأمم الأفريقية

دخل الاتحاد النيجيري لكرة القدم في مفاوضات قوية مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق روما الإيطالي؛ لقيادة منتخب ”النسور الخضر“ في كأس الأمم الأفريقية المقبلة، خلفًا للألماني غيرنوت روهر.

ويبحث الاتحاد النيجيري عن مدرب كبير وصاحب سيرة ذاتية قوية لقيادة المنتخب، بعد إقالة الألماني غيرنوت روهر قبل أقل من شهر على انطلاق البطولة.

ونشرت صحيفة ”daily mail“ البريطانية تقريرًا قالت فيه إن أماغو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري قال إنهم يريدون ”مدربًا كبيرًا.. متعطشًا للفوز بالألقاب“ لقيادة النور إلى الفوز باللقب الأفريقي.

لم يمض سوى ستة أشهر على الفترة التي قضاها مع روما، لكن جوزيه مورينيو أجرى بالفعل محادثات حول توليه المقاليد الفنية لمنتخب نيجيريا، وفقًا لتقارير واردة من البلاد.

ويستهدف الرئيس أماجو بينيك المدرب الذي يمكنه إعادة الكأس إلى نيجيريا مرة أخرى، وهي أمور تنطبق على مورينيو.

من المؤكد أن بينيك طموح ويدعي أنه أجرى بالفعل مناقشة مع مدرب ريال مدريد وتشيلسي وتوتنهام السابق حول توليه المنصب.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ترست النيجيرية: ”التركيز على المدرب الجديد هو الانضباط“. سننظر أيضًا في مدى جوعه للفوز بالألقاب؛ لأنهم إذا كانوا جائعين فإن ذلك يحل محل الكثير من الأشياء، وإذا أراد الفوز فسوف يغرس الانضباط“.

وعن المفاوضات مع المدرب البرتغالي قال: ”بالطبع مورينيو.. لن أخبرك أننا لم نتحدث مع مورينيو لأننا فعلنا ذلك، وتحدث وزير الرياضة أيضًا مع مورينيو ولا حرج في ذلك“.

وعلى الرغم من أن فترة ولايته لم تبدأ بأفضل بداية مع روما الذي يحتل المركز السادس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويبتعد بفارق 14 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر، فمن غير المرجح أن يتخلى عن قيادة فريق العاصمة الإيطالية في وقت مبكر من فترته.

وقال بينيك إن أحد المرشحين كان أيضا جوزيه بيسيرو مدرب بورتو ولشبونة السابق، كما تحدث بينيك مع ملادين كرستاجيتش قبل انضمامه إلى فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي.

ويتواجد المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية، برفقة منتخبات مصر والسودان وغينيا بيساو.

وسيلعب منتخب نيجيريا أمام مصر في أولى مبارياته بالبطولة يوم 11 يناير، وفي حالة موافقة مورينيو على تولي الإدارة الفنية للنسور، فسيكون في مواجهة قوية أمام محمد صلاح نجم الفراعنة.