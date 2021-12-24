شكوك حول انضمام عمرو السولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

أعلن أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي أن لاعب الوسط عمرو السولية سيغيب لثلاثة أسابيع على الأقل بسبب الإصابة لتحوم شكوك حول لحاقه بمباراة منتخب مصر الأولى في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم حال ضمه للقائمة النهائية.

وأصيب السولية قبل انطلاق مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقية التي أقيمت يوم الأربعاء في قطر وتوج الفريق المصري بلقبها.

وقال طبيب الأهلي لموقع النادي اليوم الجمعة إن: ”‏الفحوص الطبية التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق أثبتت تعرضه لإصابة من ‏الدرجة المتوسطة في عضلة السمانة ويحتاج إلى فترة علاج لن تقل عن ثلاثة أسابيع“.

وأضاف: ”بدأ السولية برنامج العلاج الطبيعي اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي ‏في النادي“.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم أفريقيا في الكاميرون أمام نيجيريا في 11 يناير كانون الثاني.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قد ضم السولية للقائمة الأولية التي تتألف من 40 لاعبا.

وأعلن كيروش عن القائمة المبدئية للمنتخب الأول، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون.

رسميا.. كيروش يستبعد طارق حامد من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا https://t.co/D6pZUfn7ZM pic.twitter.com/GpVp5wAju4 — إرم سبورت (@EremSports) December 19, 2021

وشهدت القائمة التي أعلنها رسميًا اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد، تواجد 40 اسمًا، حيث من المقرر أن تُعلن القائمة النهائية، مع نهاية الشهر الجاري.

وخلت القائمة من اسم طارق حامد، نجم نادي الزمالك، وهو ما أثار استغراب العديد من الجماهير، ودفعهم للتأكيد على وجود أزمة مع المدرب البرتغالي، حيث تم استبعاد اللاعب أيضًا، من المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العرب، التي أقيمت مؤخرًا في قطر.

وشهدت القائمة، تواجد العديد من اللاعبين المحترفين الذين غابوا عن البطولة، وأبرزهم: محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، نجم شتوتغارت الألماني، ومحمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا، الذي عاد مؤخرًا للمشاركة في المباريات، بعد فترة غياب طويلة، بسبب الإصابة.

وتواجد أيضًا، اسما الثنائي: محمد شريف، ومحمد مجدي ”أفشة“، نجمي الأهلي.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش، انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 27 ديسمبر الجارى، استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية.

وتقرر تحديد يوم 7 يناير المقبل، موعدًا لسفر بعثة ”الفراعنة“ إلى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2022، التى تنطلق يوم 9 من الشهر نفسه.