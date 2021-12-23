مؤمن زكريا ينشر صورة داخل الجيم ردًا على شائعة وفاته

نشر مؤمن زكريا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري السابق، صورة له وهو في صالة التدريب ”الجيم“، مساء اليوم الخميس.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور العضلات، الذي أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وجاء نشر مؤمن للصورة ردًا على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى وفاة نجم الأهلي والزمالك السابق.

ورد أحمد يحيى وكيل أعمال مؤمن، زكريا نجم النادي الأهلي المصري السابق، على الشائعات التي ترددت حول وفاة اللاعب اليوم الخميس.

وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“:“ تواصلت مع مؤمن زكريا وهذا الكلام شائعات لا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من المستفيد من ترويجها“.

وأضاف:“ مؤمن بحالة طيبة ومستقرة ونتطلع لتحسن حالته الصحية بصورة أكبر، وهذه الشائعات غير صحيحة“.

وأشار إلى أن مؤمن كان سعيداً للغاية بالموقف الرائع من بعض جماهير النادي الأهلي بالذهاب إلى منزله في الساعات الماضية للاحتفال بلقب كأس السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربي.

وأكد أن مؤمن تواصل مع عدة لاعبين في الفريق الأحمر ووجه لهم التهنئة بعد الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدف لكل منهما واقتناص لقب السوبر الأفريقي.

وقال يحيى:“ حالة مؤمن الآن مستقرة ولم يتحدد بعد موعد لسفره للعلاج خارج مصر“.

وتوقفت مسيرة مؤمن زكريا الكروية في فبراير 2019 بعد أن تعرض لمرض نادر في الأعصاب.

وشملت مسيرة مؤمن زكريا الكروية العديد من المحطات، بداية من لعبه في ناشئي النادي الأهلي، ثم رحل إلى الإنتاج الحربي والمصري البورسعيدي وإنبي، ثم رحل للزمالك وانتقل للأهلي وأعير للأهلي السعودي.

وبدأت قصة معاناة مؤمن مع المرض أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

ويعد ضمور العضلات من الأمراض السريعة الانتشار في الجسم، حيث إنه مع تفاقم الإصابة ينتقل من الضمور في العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم السيطرة على العضلات، وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى في النطق.

ولعب مؤمن زكريا مع النادي الأهلي 150 مباراة، سجل فيها 42 هدفا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري المصري وسجل 30 هدفا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدفا وحيدا، وخاض 40 مباراة في البطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدفا وحيدا.