محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر بعد مباراة ليفربول ضد تشيلسي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن ليفربول تلقى الموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم على بقاء محمد صلاح هداف الفريق والبريميرليغ مع النادي الإنجليزي وخوض مواجهة تشيلسي، قبل الانضمام لبعثة ”الفراعنة“ المشاركة في كأس الأمم الأفريقية الشهر المقبل في الكاميرون.

ويلعب ليفربول مع تشيلسي في ستامفورد بريدج في ثاني أيام العام الجديد، قبل انضمام صلاح للمنتخب المصري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وقالت صحيفة ”ليفربول إكو“ إن الاتحاد المصري أبلغ ليفربول موافقته على بقاء صلاح في أنفيلد حتى بعد مباراة تشيلسي، ما يعني أنه سيغيب فقط عن مباراتي المرحلتين 22 و23 من الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة البطولة القارية التي تستمر حتى السادس من فبراير/شباط المقبل.

وتنص قوانين الفيفا على انضمام اللاعبين إلى منتخباتهم قبل نحو أسبوعين من أول مباراة للفريق في أي بطولة قارية، لكن الاتحاد المصري وافق بشكل ودي على بقاء صلاح مع ليفربول قبل نحو عشرة أيام على خوض مصر مباراتها الأولى في البطولة التي توجت بلقبها سبع مرات من قبل في رقم قياسي.

وتفتتح مصر، التي توجت بآخر ألقابها السبعة في 2010، مبارياتها في المجموعة الرابعة أمام نيجيريا في 11 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل مواجهة غينيا بيساو في 15 يناير ثم السودان في 19 من الشهر ذاته.

وكانت نهائيات كأس الأمم الأفريقية في خطر بعد مخاوف حول ضعف التنظيم وعدم اكتمال أعمال البناء، وتفشي فيروس كورونا بين العديد من اللاعبين والإداريين الذين بصدد التوجه إلى الكاميرون في الأسابيع القليلة القادمة، لكن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي (الكاف) قال إنه يثق في إقامة النهائيات في موعدها.

وتعادل ليفربول 2-2 مع توتنهام يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيواجه ليستر سيتي على ملعبه في وقت لاحق اليوم في دور الثمانية لكأس الرابطة.

وسيفتقد ليفربول فيرجيل فان دايك وتياغو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز أمام ليستر بعد إصابتهم بكورونا الأسبوع الماضي، بينما سيغيب ديفوك أوريغي للإصابة.

ويتصدر صلاح البالغ عمره 29 عاما قائمة هدافي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 هدفا، يليه زميله دييغو جوتا بعشرة أهداف بعد 18 مباراة.

ويبلغ معدل تسجيل ليفربول أكثر من ثلاثة أهداف في المباراة، حيث أحرز 43 هدفا في الدوري هذا الموسم متفوقا بعشرة أهداف على مانشستر سيتي صاحب ثاني أقوى خط هجوم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، الذي ضمن صدارة المسابقة خلال فترة الأعياد.