التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء في كأس السوبر الأفريقي

يستضيف ملعب ”أحمد بن علي“ بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي المصري والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويدير المباراة الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، وتقام بحضور جماهيري بسعة 75% من مدرجات الاستاد الذي يتسع لحضور 25 ألف مشجع.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الرجاء والأهلي في نهائي السوبر الأفريقي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

موعد كأس السوبر الإفريقي في مختلف المدن حول العالم 🌍👇 من أي مدينة ستشاهد المباراة المنتظرة؟ 🏆#TotalEnergiesCAFSC pic.twitter.com/JuPUKhqL8D — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 21, 2021

ماذا يقول التاريخ؟

يجمع اللقاء بين الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا ومنافسه الرجاء بطل كأس الكونفدرالية.

ولم يسبق أن فاز بطل الكونفدرالية أو كأس الكؤوس على بطل دوري الأبطال في كأس السوبر الأفريقي سوى 5 مرات في نسخ 1993 و1998 و2012 و2019 و2020.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي للمرة العاشرة في تاريخه وسبق أن توج باللقب 7 مرات وهو الأكثر تتويجاً باللقب وخسر مرتين فقط عامي 1994 و2015.

ويخوض الرجاء البطولة للمرة الرابعة بعدما فاز باللقب مرتين وخسر مرة واحدة عام 1998.

ولم يتقابل الفريقان من قبل في بطولة كأس السوبر الأفريقي ولكن تاريخ المواجهات بين الفريقين يشهد على 7 لقاءات سابقة كانت البداية في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري بالقاهرة عام 1996 وفاز الأهلي باللقب على حساب الرجاء في النهائي بنتيجة 3-1.

وسجل للأهلي في اللقاء النهائي وقتها مجدي طلبة وهادي خشبة ووليد صلاح الدين بينما أحرز للرجاء النجم بصير صلاح الدين.

وتغلب الأهلي أيضاً على الرجاء في بطولة كأس النخبة العربية عام 1997 في المغرب بثنائية دون رد سجلهما سمير كمونة وهادي خشبة وتوج الأهلي أيضاً باللقب على حساب عملاق الدار البيضاء.

وتجدد الموعد بين الفريقين ولكن هذه المرة في البطولات الأفريقية وتحديداً مرحلة المجموعات (دور الثمانية آنذاك) بدوري أبطال أفريقيا نسخة 1999 وفاز وقتها الرجاء على الأهلي في ستاد القاهرة بهدف دون رد وتعادلا في المغرب بهدف لكل منهما وتأهل الرجاء عن هذه المجموعة.

وفي دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2002 تقابل الفريقان مجدداً وفاز الرجاء في المغرب بنتيجة 2-1 ثم تعادلا في مصر بنتيجة 3-3 وتأهل أيضاً الرجاء عن هذه المجموعة في الصدارة.

ولعب الفريقان في مرحلة المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2005 وفاز الأهلي في مصر بنتيجة 1-0 وتعادلا في المغرب بنتيجة 1-1.

أسلحة الأهلي

يخوض الأهلي مواجهة الليلة باحثاً عن التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي والاحتفاظ به للمرة الثانية على التوالي بعدما حقق اللقب ذاته في شهر مايو الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الفرق المغربية ببطولة كأس السوبر الأفريقي وسبق أن تغلب على الجيش الملكي ونهضة بركان.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ”نسعى لتحقيق الفوز مهما كانت التحديات والصعوبات التي واجهت الفريق الأحمر أو الحالة النفسية لبعض اللاعبين نتيجة ضياع بطولة كأس العرب“.

وأشار إلى أن مواجهة الرجاء صعبة ولكنه سيلعب لتحقيق الفوز باللقب القاري وإنهاء العام بصورة مثالية.

ويفتقد الأهلي جهود مهاجمه صلاح محسن للإصابة بجانب الشكوك بشأن الجاهزية التامة للمدافع أيمن أشرف رغم مشاركته في المران الأخير بصورة كاملة.

ويعتمد موسيماني على طريقة 3-4-3 بتشكيلة تضم على الأرجح محمد الشناوي لحراسة المرمى وأمامه حمدي فتحي والمغربي بدر بانون وياسر إبراهيم أو أيمن أشرف في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المالي أليو ديانج وبجواره عمرو السولية ويميناً أكرم توفيق ويساراً التونسي علي معلول مع محمد مجدي أفشة والجنوب أفريقي بيرسي تاو وحسين الشحات أو محمد شريف في خط الهجوم.

وقال محمد عامر، نجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن الأهلي الأقرب نظرياً لحسم اللقب ولكن المهمة ستكون صعبة في مواجهة الرجاء لأنه فريق صاحب خبرات ويجيد تحقيق الألقاب.

وأشار إلى أن الرجاء لديه شخصية البطل مثل الأهلي ولكن الفريق الأحمر يملك خبرات أكبر كما أن القوة الهجومية للفريق الأحمر بوجود تاو وأفشة والسولية ومعلول أمر رائع يسهل مهمة الفريق في التتويج.

عزيمة. طموح. إصرار 🙌 الرجاء يخوض المران الختامي استعدادًا لمباراة الأهلي في السوبر الإفريقي! 🔋#TotalEnergiesCAFSC | @RCAofficiel pic.twitter.com/rOcEKDnvcA — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 21, 2021

أوراق الرجاء

يبحث الرجاء عن تحقيق لقب السوبر على حساب الأهلي وتكرار ما فعله في مباراة الترجي التونسي في السوبر الأفريقي قبل 3 أعوام في قطر.

وقال البلجيكي مارك فيلموتس، المدير الفني للرجاء في المؤتمر الصحفي، قبل المباراة إنه سيخوض المباراة بهدف التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي موضحاً أن لديه القدرة على تحقيق الفوز.

وأشار إلى أن المباراة ليست سهلة ولم يكن لفريقه وقت كافٍ للإعداد الجيد والتحضير للمباراة ولكنه سيتعامل مع الأمر الواقع.

ومن المنتظر أن يعتمد فيلموتس على طريقة 4-2-3-1 بوجود أنس الزنيتي لحراسة المرمى وأمامه مروان هدهودي ومحمد أزريدة وجمال حركاس وعبد الإله مدكور في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط الكونغولي فابريس نجوما وعمر العرجون وأمامهما صانع الألعاب محسن متولي مع ثلاثي الهجوم عبد الإله الحافيظي وحميد أحداد ومحمود بنحليب.

وأكد بصير صلاح الدين نجم الرجاء الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن المباراة ستكون صعبة خاصة أن الأهلي فريق بطل ويجيد اقتناص الألقاب موضحاً أن الفرص متساوية بين الفريقين.

وتمنى بصير وجبة كروية دسمة وتليق بقدرات الفريقين مشيراً إلى أن الرجاء لديه قدرات هجومية جيدة رغم رحيل سفيان رحيمي وبن مالانغو ولكن هناك مشاكل دفاعية يجب التعامل معها من جانب فيلموتس.