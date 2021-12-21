ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يسقط المقاولون العرب ويتقدم إلى المركز الثالث

حقق فريق الزمالك فوزا مهما على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على إستاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدين الزمالك بهذا الفوز للثنائي مصطفى فتحي، الذي سجل الهدف في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني، ومحمد أوناجم الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وقلص الفارق للمقاولون، محمد سالم بعدما سجل أول أهداف الفريق في الدقيقة 92 من رأسية رائعة.

وبهذه النتيجة، ارتقى الزمالك للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، خلف بيراميدز صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 5 نقاط في المركز الـ15.

وفي الدقيقة الثامنة كاد رزاق سيسيه أن يحرز أول أهدافه بقميص الأبيض بعد تسديد كرة من الزاوية اليسرى للمرمى كادت تسكن الشباك لولا التمركز الجيد من المدافع أحمد الشيمي الذي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وفي الدقيقة 21 أرسل لويس إدوارد أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها المدافع محمد عبدالغني بشكل سريع من أمام المرمى بعيدا عن مناطق الخطورة.

بدأت من منتصف الملعب وانتهت بقذيفة، مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول للزمالك مرمى أبو السعود شاهدوا المباراة من هنا https://t.co/qPOa3HOdxq 📺#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/zzYwAjqVe5 — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 21, 2021

وفي الدقيقة 30 اخترق مصطفى فتحي من الجانب الأيسر قبل أن يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء لتلمس الكرة يد محمد سمير مدافع المقاولون، وسط مطالبات من لاعبي الزمالك بركلة جزاء، إلا أن الحكم محمود عاشور راجع تقنية الفار ليقرر استكمال اللعب.

وكان لاعبو الزمالك قد طالبوا بطرد أحمد مجدي لاعب المقاولون العرب، بعد تدخل عنيف مع إمام عاشور رغم أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجهه.

وفي الدقيقة 34 سدد رزاق سيسيه لاعب الزمالك من حدود منطقة الجزاء، فتصدى لها الحارس محمود أبو السعود بنجاح.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو الزمالك من هجماتهم على مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 60 سجل مصطفى فتحي هدف الزمالك الأول بعدما تلقى الكرة داخل منطقة جزاء المقاولون ليحولها بيمناه بشكل رائع في شباك الخصم.

وسجل محمد أوناجم الهدف الثاني للفريق الأبيض مع الدقيقة 76 من تصويبة قوية.

"مزيان أوناجم.. عنده الحل" بتسديدة قوية من محمد أوناجم الزمالك يحرز الهدف الثاني أمام المقاولون شاهدوا المباراة من هنا https://t.co/qPOa3HOdxq 📺#متفوتش_لعبة pic.twitter.com/lKYBW4ewFB — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 21, 2021

بيراميدز يهزم طلائع الجيش

وفي مباراة أخرى، واصل بيراميدز بدايته القوية للموسم في الدوري المصري بفوزه 3-صفر على عشرة لاعبين من طلائع الجيش ليحقق انتصاره الخامس في ست مباريات اليوم الثلاثاء.

ووضع المهاجم الفلسطيني محمود وادي بيراميدز في المقدمة بعد 29 دقيقة عقب انطلاقة من إبراهيم عادل من اليسار، ليرسل كرة عرضية هيأها رمضان صبحي إلى وادي ليضعها في الشباك.

وضاعف القائد علي جبر النتيجة بعد ثلاث دقائق لاحقة عندما قابل تمريرة عرضية رائعة أخرى من عادل بتسديدة من لمسة واحدة في الشباك.

ولعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين من الدقيقة 54 عقب طرد مصطفى الزناري لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يكمل وادي ثلاثية بيراميدز في الدقيقة 68 مستغلا خطأ الحارس محمد بسام.

ويملك بيراميدز 16 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف الأهلي المتصدر، ويحتل طلائع الجيش المركز 16 في المسابقة التي تضم 18 فريقا بخمس نقاط.

وسجل المهاجم النيجيري صديق أوغولا هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح سموحة الفوز 2-1 على ضيفه الإسماعيلي في إستاد الإسكندرية الذي تأثرت أرضيته بهطول الأمطار الغزيرة في الأيام القليلة الماضية.

وكسر أوغولا مصيدة التسلل وتلقى تمريرة المهاجم الدولي مروان حمدي ليسدد في جسد الحارس محمد فوزي لكنه تابع الكرة بنجاح في الشباك.

وكان سموحة افتتح التسجيل في الدقيقة 36 عن طريق خالد عبد الفتاح بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها عبد الكبير الوادي، وعادل شكري نجيب النتيجة للإسماعيلي من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول.

ويحتل سموحة المركز السابع برصيد تسع نقاط من ست مباريات، فيما بقي الإسماعيلي في المركز قبل الأخير بنقطتين من سبع مباريات.