جاريدو لـ"إرم نيوز": هذا هو الفارق بين الأهلي والرجاء.. والعين سيتوج بلقب الدوري الإماراتي (حوار)

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة المواجهة المرتقبة التي تجمع الأهلي المصري والرجاء المغربي، غدا الأربعاء، في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويعد الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني الأسبق لفريق فياريال، أحد المدربين الذين أشرفوا على قيادة الأهلي والرجاء وحقق الألقاب مع الفريقين.

وتحدث جاريدو في حواره لـ“إرم نيوز“ عن رؤيته لمباراة السوبر الأفريقي.

– كيف ترى مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء؟

مواجهة كبيرة بين فريقين لديهما جماهير عريضة، الأجواء في الملعب ستكون رائعة والجماهير تصنع أجواء رائعة وما زلت مرتبطا بمشجعي الفريقين وأعتقد أنها ستكون مواجهة قوية وحافلة بالندية.

– ما تقييمك لتجربتك مع الأهلي؟

أنا فخور بهذه التجربة، حصلت على بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة كما حققت لقب كأس السوبر المصري وساعدت في تطوير لاعبين شباب وموهوبين على رأسهم محمود حسن ”تريزيغيه“ ومحمد هاني ورمضان صبحي.

– ما توقعاتك لهذه المواجهة؟

أعتقد أنني آخر من يتوقع نتيجة هذه المواجهة، الأمر صعب بالنسبة لي.. أنا كنت سعيدا للغاية في القاهرة والدار البيضاء وحصلت على لقبين مع الأهلي ومثلهما مع الرجاء ولدي الكثير من الأصدقاء هناك ولدي ذكريات رائعة وشعرت عائلتي بأنها تعيش حياة جيدة هناك ولن أنسى التجربتين.

لقطات من تدريب الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي 📸🦅 🔥

⚫️ #السوبر_الإفريقي

🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/7J7eNEL9o1 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) December 20, 2021

– ما الفوارق إذن في تجربتك بين الأهلي والرجاء؟

هناك فوارق جوهرية، الأهلي كان تجربتي الأولى في أفريقيا وتعلمت الكثير مع بطل مصر وقدمت أشياء مميزة ولعبنا بشكل جيد مع لاعبين شباب وجدد.. تمنيت بالفعل الحصول على موسم ثانٍ لكن هذه هي كرة القدم.

ولكن الأمور في الرجاء كانت مختلفة فبالنسبة لي اكتسبت خبرات أكبر ولكن الوضع المالي للنادي كان سيئا للغاية مع بداية مهمتي، ولكن رئيس النادي سعيد حسبان كان واثقا في قدراتي ومنحني فرصة العمل بحرية وحصلت على بطولتين وساعدت الرجاء على العودة إلى طريق البطولات، وأنا فخور جدا بمهمتي في كلا الناديين.

– هل شعرت بفوارق إدارية بين الناديين؟

بصراحة الأهلي ناد مستقر والرئيس دائما هناك والإدارة بصفة عامة تعطي المدرب كل الدعم وتضع الفريق على الطريق الصحيح، يعرفون الكثير عن كرة القدم ولديهم احترافية كبيرة.

ربما يلجأ الرجاء للكثير من التغييرات سواء إداريا أو فنيا وهو ما يجعل موقف المدرب غير مستقر، ولكنه فريق يستطيع الحصول على لاعبين مميزين ولديه جماهير متحمسة.

– ما رسالتك لنجم الأهلي مؤمن زكريا الذي دربته في تجربتك مع الفريق المصري؟

مؤمن زكريا إنسان رائع وكان لاعبا ممتازا ولسوء الحظ تعرض للمرض وأتمنى له كل التوفيق.

– ما رأيك في تجربة بيتسو موسيماني مع الأهلي؟

موسيماني مدرب ناجح وأتابع على فترات مستوى الأهلي، وكما قلت الإدارة هناك تدعم المدير الفني وتضعه على طريق النجاح.

– كيف ترى مهمة مارك فيلموتس مع الرجاء؟

فيلموتس مدرب صاحب تجربة وخبرات وخاض العديد من التجارب التدريبية وهو أمر سيساعده كثيرا مع الرجاء.

– بعيدا عن الأهلي والرجاء، ما تقييمك لتجربتك مع العين الإماراتي؟

بصراحة توليت قيادة العين في مرحلة صعبة، فكان هناك عدة لاعبين ينهون عقودهم وكان هناك نزاعات مع الإدارة ولم يكن التوفيق حليفي في هذه التجربة.

– هل تتوقع تتويج العين بالدوري الإماراتي هذا الموسم؟

بالفعل، العين الآن على الطريق الصحيح وضموا لاعبين متميزين وخاصة سفيان رحيمي، فهو أحد المواهب الرائعة وأتوقع تتويج العين بلقب الدوري بعد غياب.

– هل من الممكن أن نراك مرة أخرى في الدوري الإماراتي؟

بالفعل تلقيت عرضا في الفترة الأخيرة للعودة للدوري الإماراتي عبر أحد الأندية وأرفض الإفصاح عن اسمه، ولكن المحادثات لم تكتمل.

– أخيرا، نعلم أنك من محبي نادي برشلونة الإسباني.. هل تتوقع نجاح تجربة تشافي كمدرب للبارسا وماذا يحتاج الفريق في الانتقالات الشتوية؟

برشلونة وتشافي بحاجة للمزيد من الوقت والعديد من اللاعبين الجدد، وفي رأيي أن الفريق بحاجة إلى دعم عاجل في شهر يناير المقبل بضم مدافع وظهير أيمن على أعلى مستوى.