ميدو: طارق حامد أقسم لي بأنه لم يفتعل أي أزمة مع كيروش (فيديو)

حرص أحمد حسام ”ميدو“، لاعب ومدرب الزمالك السابق، على الكشف عن حديث دار بينه وبين لاعب خط الوسط طارق حامد، إثر استبعاده من قائمة منتخب مصر تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وهو الأمر الذي أثار استغراب واستهجان العديد من متابعي كرة القدم المصرية.

وقال ميدو عبر برنامجه ”الريمونتادا“، مساء الأحد ”غياب طارق حامد مفاجأة كبيرة وأيضا غياب حسين الشحات وياسر إبراهيم وأحمد فتحي، ثم استدعاء محمد هاني، لاعب الأهلي، الذي لا يشارك بصفة دائمة مع فريقه، والقائمة بها مفاجآت، مثل محمد النني وهو لاعب كبير وهو لا يشارك ولو دقيقة مع آرسنال وكيف ستدخله مع لاعبين أرجلهم في الملعب“.

وأضاف ميدو ”من أول ما تم إعلان القائمة والكل يتحدث عن طارق حامد، والناس كلها تقول إن فيه حاجة غير الكرة ولا يمكن يكون استبعاده فنيا، لو كيروش يريد النزول بمعدلات الأعمار فهو ضم لاعبين سنهم قريبة من طارق، فنجد مثلا عبدالله السعيد وهو أكبر من طارق، هل القرار تأديبي؟.. ولكن أنا بقول لكم طارق حامد لم يقم بعمل شيء ولو عكس ذلك كان كيروش خرج إعلاميا وأعلن ذلك“.

وتابع: ”تحدثت مع طارق حامد لمدة نصف ساعة وسألته هل يوجد أي تصرف زعل منك كيروش ولكنه أقسم لي بالله بعدم حدوث أي شيء وقال لي بالحرف الواحد (لو عملت حاجة الناس تطلع تقول)، وهو تواجد في 3 مباريات مع كيروش وكان غاضبا إنه لم يلعب في مباراتين كأساسي وهذا طبيعي ولكن لم يكن هناك أي رد فعل أو صوت عال، ومفيش لاعب كبير يكون سعيدا بالتواجد احتياطيا وطارق محترف في هذه المنطقة، وأؤكد لكم على مسؤوليتي الشخصية مفيش أي أزمة بين طارق والجهاز الفني، هو فقط غضب من عدم المشاركة“.

وأردف ”كلمت أحد أصدقائي في الجهاز وأكد لي إن مفيش حاجة حصلت واستبعاد طارق ليس لأسباب تأديبية، هو استبعاد فني وعدم اقتناع من كيروش بطارق حامد، وفي الكرة كلنا نتفق ونختلف على اللاعبين، ولكن 90% من خبراء الكرة يتفقون على أن استبعاد طارق حامد لغز وظلم للاعب وأرقامه تؤكد ذلك، ولو طارق يلعب في الأهلي سأقول عليه نفس الكلام، والفرق بين مستواه ومستوى من في مركزه هناك فارق كبير“.

واستبعد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، من القائمة المبدئية التي اختارها للتواجد في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون، كلاً من طارق حامد وأحمد فتحي وعمر جابر لاعبي الزمالك وبيراميدز.

وأعلن كيروش قائمة تضم 40 لاعبا للمشاركة في أمم أفريقيا 2022، وهي قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 28 لاعبا.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي ومحمد فوزي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازي وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدي ”أفشة“ وإمام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد النني وعمر مرموش وعبدالله السعيد ومروان حمدي ورمضان صبحي وأحمد سيد ”زيزو“ وأحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هاني وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن ”تريزيغيه“ وحمدي فتحي ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان ”بيكهام“ ومروان داوود.