محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك يثير الجدل بالزي السعودي مع نائب رئيس أهلي جدة السابق (صورة)

أعاد محمود حمدي ”الونش“ مدافع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك المصري، إثارة الجدل مرة أخرى، بعدما نشر صورة تجمعه مع ياسر محروس، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي السابق.

وكان ”الونش“ قد نشر صورة عبر خاصية ”ستوري“ عبر حسابه الشخصي بموقع ”إنستغرام“ أمس السبت مع ياسر محروس، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي السابق، في جلسة عشاء.

ويرتبط الونش بصداقة مع ياسر محروس، لاسيما أن الأخير طلب التعاقد مع مدافع الزمالك في الموسم الماضي، أثناء تواجده في إدارة أهلي جدة.

وأبدى مسؤولو الزمالك استياءهم من الصورة، بعد تسريب أخبار تفيد بأن الونش دخل في مفاوضات مع ياسر محروس لانتقال إلى صفوف الأهلي، بسبب التخبط الإداري الذي يمر به الزمالك حاليًا.

ونشر ”الونش“ صورة مرة أخرى مساء اليوم الأحد على حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“، تجمعه مع ياسر محروس وهو يرتدي الزي السعودي وكتب عليها: “ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أشكر أخويا الكبير وحبيبي علي كرم الضيافة وربنا يديم المحبة“.

وكانت بعض التقارير الصحفية المصرية قد أشارت إلى أن هناك حالة من الغضب داخل نادي الزمالك، من نشر اللاعب هذه الصورة، دون علم مجلس الإدارة، خاصة بعدما كشفت تقارير أخرى تفيد بأن الأهلي يريد تدعيم دفاعاته بمدافع الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو الصيف على أقصى تقدير.

كما أن الونش كان هدفا سابقا للنادي الأهلي السعودي، الذي أرسل عرضا رسميا للزمالك، في يناير الماضي؛ من أجل الحصول على خدمات محمود الونش.

وقدّم النادي الأهلي عرضا آنذاك للزمالك، وصل إلى 2.4 مليون دولار؛ من أجل شراء عقد اللاعب محمود الونش خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن الونش يمتلك شرطاً جزائياً مع نادي الزمالك يقدر بنحو ٥ ملايين دولار، في حال رغبته للاحتراف الخارجي.

وأعلن نادي الزمالك رسميا يوم 20 يونيو الماضي أنه قام بتمديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لـ3 سنوات قادمة حتى عام 2025.

وانضم الونش للزمالك قبل أربعة مواسم قادما من طلائع الجيش ليتألق في صفوف الفريق.