مراهق يقتحم أرض الملعب ويتشبث بقميص محمد صلاح (صور)

اقتحم مراهق ملعب نادي توتنهام بعد مباراة توتنهام ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتوجه ناحية المصري محمد صلاح وتشبث بقميصه.

ويبدو أن المراهق أراد التقاط صورة مع النجم المصري أو الحصول على قميصه.

ونجح أمن ملعب آنفيلد في الإمساك بالشاب، قبل أن يصل إلى النجم المصري، حيث اكتفى المراهق بجذب قميص صلاح فقط.





وأوقف توتنهام هوتسبير سلسلة انتصارات ضيفه ليفربول بعدما أجبره على التعادل بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد الأحد، في أبرز مواجهات الجولة 18 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشعل المهاجم هاري كين أجواء إستاد ”توتنهام“ بتسجيله أول أهداف اللقاء عند الدقيقة 13، بعد تمريرة بينية مميزة من الفرنسي تانغي ندوبلي وضع بها زميله في مواجهة مباشرة مع أليسون بيكر.

وضغط ليفربول بقوة سعيا لتعديل النتيجة، وهو ما تحقق في الدقيقة 35، من كرة عرضية أرسلها أندرو روبنسون واستقبلها البرتغالي دييغو جوتا برأسية متقنة هزت شباك هوغو لوريس.

وتواصلت متعة الأهداف في الشوط الثاني مع نجاح ليفربول في قلب النتيجة لصالحه بهدف أحرزه روبنسون في الدقيقة 69 برأسية أخرى مهد لها ألكساندر أرنولد بتمريرة عرضية من داخل جزاء أصحاب الأرض.

ورفعت كتيبة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من النسق الهجومي لها لتصبح الأفضلية لصالح توتنهام الذي تمكن من إدراك التعادل مع حلول الدقيقة 74 عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بعد خطأ من الحارس أليسون بيكر.

ويأتي تعثر ليفربول بعد ستة انتصارات حققها الفريق في الجولات السابقة، ليصبح في رصيده 41 نقطة يحتل بها المركز الثاني، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة وضعته في المركز السابع.