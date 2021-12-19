رسميا.. كيروش يستبعد طارق حامد من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة المبدئية للمنتخب الأول، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام في الكاميرون.

وشهدت القائمة التي أعلنها رسميًا اتحاد الكرة المصري، عبر حسابه على تويتر، يوم الأحد، تواجد 40 اسمًا، حيث من المقرر أن تُعلن القائمة النهائية، مع نهاية الشهر الجاري.

وخلت القائمة من اسم طارق حامد، نجم نادي الزمالك، وهو ما أثار استغراب العديد من الجماهير، ودفعهم للتأكيد على وجود أزمة مع المدرب البرتغالي، حيث تم استبعاد اللاعب أيضًا، من المشاركة مع الفريق في بطولة كأس العرب، التي أقيمت مؤخرًا في قطر.

https://twitter.com/EFA/status/1472526455330455553?s=20

وشهدت القائمة، تواجد العديد من اللاعبين المحترفين الذين غابوا عن البطولة، وأبرزهم: محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش، نجم شتوتغارت الألماني، ومحمود حسن ”تريزيغيه“، نجم أستون فيلا، والذي عاد مؤخرًا للمشاركة في المباريات، بعد فترة غياب طويلة، بسبب الإصابة.

وتواجد أيضًا، اسمي الثنائي: محمد شريف، ومحمد مجدي ”أفشة“، نجمي الأهلي.

وقرر البرتغالي كارلوس كيروش، انطلاق معسكر منتخب مصر يوم 27 ديسمبر الجارى، استعدادًا لخوض منافسات البطولة القارية.

وتقرر تحديد يوم 7 يناير المقبل، موعدًا لسفر بعثة ”الفراعنة“ إلى الكاميرون للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2022، التى تنطلق يوم 9 من الشهر نفسه.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أكدت لجهاز المنتخب المصري، بقيادة كارلوس كيروش، إقامة بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون، في الموعد المحدد لها، وعدم تأجيلها.

وتعود بعثة منتخب مصر من قطر في الثانية، من ظهر اليوم الأحد، بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس العرب، التي أقيمت بالدوحة، في الفترة من 30 نوفمبر، حتى 18 ديسمبر.

وخسر منتخب مصر، المركز الثالث في بطولة كأس العرب، بعدما انتهت مباراته أمام قطر بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح لصالح الأخير، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، باستاد 974، ليحصد الفراعنة المركز الرابع.

ويحصل منتخب مصر على مليون و500 ألف دولار، ما يعادل 24 مليون جنيه مصري تقريبًا، مكافأة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بعد تحقيق المركز الرابع في البطولة.