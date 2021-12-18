هل تغير كأس العرب ملامح قائمة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية؟

خرج منتخب مصر من بطولة كأس العرب محققاً المركز الرابع بعد خسارته أمام قطر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 اليوم السبت.

وأصبحت بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين التحدي القادم أمام المنتخب المصري وهو البطل التاريخي للبطولة بعدما فاز باللقب 7 مرات، ولكن آخرها كان في نسخة 2010.

وبات السؤال هل تغير بطولة كأس العرب ملامح قائمة منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية؟.. وهو ما تحاول ”إرم نيوز“ الإجابة عليه.

ملامح القائمة

تضم القائمة النهائية التي تخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 23 لاعبا بجانب 5 لاعبين في قائمة الانتظار وسيتم الإعلان عنها يوم 26 ديسمبر الجاري.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ولعب منتخب مصر في بطولة كأس العرب دون لاعبي ناديي بيراميدز والمصري البورسعيدي لمشاركتهما في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بجانب غياب اللاعبين المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي.

منتخب قطر يهزم مصر وينال المركز الثالث في كأس العرب 2021 https://t.co/CJR6UA6Wi5 pic.twitter.com/WJM7d9R6lg — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

لا مفاجآت في الدفاع

تبدو ملامح القائمة بلا مفاجآت في خط الدفاع ومركز حراسة المرمى في ظل اعتماد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، على نفس المجموعة تقريبا، التي ظهرت ببطولة كأس العرب لعدم وجود محترفين في أوروبا في المراكز نفسها.

وتبقى أسهم الثنائي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومحمد صبحي حارس مرمى فاركو الأقوى في التواجد بمركز حراسة المرمى ويبقى الباب مفتوحا بالنسبة لمركز الحارس الثالث بين عدة حراس من بينهم محمود جاد حارس إنبي الذي انضم لقائمة كأس العرب بجانب محمد أبوجبل ومحمد عواد حارسي الزمالك والهاني سليمان حارس سموحة أو أي حارس مرمى آخر قد يلمع اسمه في المرحلة القادمة من عمر الدوري قبل إعلان القائمة النهائية.

وفي قلب الدفاع سيكون انضمام أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك الأقرب وفي حالة جاهزية أيمن أشرف مدافع الأهلي سيكون اللاعب الثالث في الخط الخلفي الذي يدعم أيضاً مركز الظهير الأيسر.

ويتنافس أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي ومحمد فتح الله مدافع غزل المحلة ومحمد عبد المنعم مدافع فيوتشر على الانضمام لهذه القائمة كما أن مركز الظهير الأيمن يبدو مستقراً بوجود أكرم توفيق لاعب الأهلي وأحمد فتحي لاعب بيراميدز أو عمر كمال لاعب فيوتشر.

وحجز أحمد أبو الفتوح ظهير أيسر الزمالك مقعده في القائمة كعنصر أساسي وربما ينضم مروان داوود لاعب إنبي أو محمد حمدي لاعب بيراميدز معه أو يكتفي الجهاز الفني بضم أيمن أشرف كلاعب يجيد الدورين ويوفر مقعد في الخط الأمامي.

وقال ربيع ياسين مدافع منتخب مصر الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن كأس العرب بالفعل منحت الجهاز الفني ثقة أكبر في اختيار بعض الأسماء لأن الجماهير شاهدتها خاصة في خط الدفاع.

وأضاف: ”الجمهور تابع بالفعل عمر كمال وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان وبالتالي لن يكون غريبا انضمام أحد هؤلاء اللاعبين، وفي رأيي إن عبد المنعم يستحق بالفعل الفرصة للتواجد وأيضاً عمر كمال لأنه يجيد في عدة مراكز“.

أفشة: بعض لاعبي منتخب مصر لم ينفذوا ضربات الجزاء كما طلب كيروش (فيديو) https://t.co/MbDcnWHEPe pic.twitter.com/Iwi08101Li — إرم سبورت (@EremSports) December 18, 2021

معادلة كيروش وخط الوسط

يلعب كيروش بطريقة 4-3-3 ويتمسك بها منذ تولي قيادة الفراعنة وهو ما يجعل خيارات الفراعنة تحت قيادة كيروش متعددة في خط الوسط فلا غنى عن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي ومحمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي في قائمة كيروش.

وسيكون حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي الأقرب للتواجد في القائمة على حساب طارق حامد لاعب الزمالك المستبعد في الفترة الأخيرة دون أسباب واضحة، كما أن الصراع سيكون مثيرا بين عدة لاعبين في خط الوسط لاختيار اثنين أو ثلاثة من بينهم وهم أحمد سيد ”زيزو“ وإمام عاشور ثنائي الزمالك ومحمد مجدي ”أفشة“ لاعب الأهلي وعبد الله السعيد وإبراهيم عادل ثنائي بيراميدز ومهند لاشين لاعب طلائع الجيش وحسين فيصل لاعب وسط سموحة.

وتوقع علاء نبيل، المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، عبر ”إرم نيوز“ تغيير قناعات كيروش ببعض اللاعبين في مراكز خط الوسط تحديدا بعد خضوعهم لاختبارات عديدة وبالتالي سيميل لعناصر أكثر خبرة في بعض الأحيان خاصة مع طريقة اللعب الحالية.

وأكد أن السولية والنني وحمدي فتحي هم الأقرب للتواجد وربما يكون أفشة وزيزو والسعيد الأقرب لاستكمال قائمة خط الوسط.

صراع ناري

يبدو الصراع ناريا على مركز الجناح الأيسر بوجود عدة نجوم على رأسهم عمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني ومحمود حسن ”تريزيغيه“، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بجانب رمضان صبحي لاعب بيراميدز وأحمد رفعت لاعب فيوتشر.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبون في هذا المركز وربما 3 لاعبين، بينما حجز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مقعده في مركز الجناح الأيمن وربما يظهر مصطفى فتحي جناح الزمالك كبديل له أو يتم الاعتماد على أحد الأجنحة في الجبهة اليسرى لتعويض صلاح.

ويضم مركز رأس الحربة مصطفى محمد مهاجم غلطة سراي التركي، وأحمد ريان مهاجم ألتاي سبور التركي وأحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور التركي بخلاف مروان حمدي مهاجم سموحة ومحمد شريف مهاجم الأهلي.

وعلى الأرجح سينضم لاعبون أو ثلاثة في هذا المركز وتبدو فرص مصطفى الأقوى، بينما تبقى باقي الاحتمالات مفتوحة بالنسبة لباقي اللاعبين حسب ما قاله جمال عبد الحميد قائد منتخب مصر السابق في كأس العالم 1990 لـ“إرم نيوز“.

وأكد عبدالحميد أن هذا المركز لم يعد أزمة في منتخب مصر لوجود عدة أسماء لامعة في هذا المركز تحديداً ولكن تبقى الأفضلية لمصطفى محمد الأنسب لخطط كيروش والأقوى بين هذه الأسماء.