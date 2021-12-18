أفشة: بعض لاعبي منتخب مصر لم ينفذوا ضربات الجزاء كما طلب كيروش (فيديو)

تحدث محمد مجدي ”أفشة“، نجم الأهلي ومنتخب مصر، عن خسارة ”الفراعنة“ للمركز الثالث في بطولة كأس العرب، اليوم السبت، أمام قطر.

وواجه منتخب مصر نظيره قطر، ظهر اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ويحسم العنابي الفوز.

وقال أفشة في تصريحات لقناة ”الكأس“ القطرية عقب المباراة: ”الحمد لله على النتيجة، وركلات الجزاء هي ضربات الحظ، واللاعبون كانوا رجالًا وفعلوا كل ما عليهم“.

وأضاف: ”كنا نتمنى أن نحقق البطولة لكن الجماهير تدرك أننا فعلنا ما علينا، لا يوجد توفيق مبروك لقطر، ولن أقول فلان أضاع أو غيره الأمر في النهاية توفيق وعد توفيق، لكننا قدمنا ما علينا والموقف اللي إحنا فيه هو ما أراده الله“.

وردًا على مشاركة لاعبي منتخب مصر في مراكز عديدة خلال البطولة: ”أحترم السؤال ولكن الأمر يعود للمدير الفني، أهنئ منتخب قطر، لديهم حارس يبدو عليه صغير السن، وموهوب، وكنا نتمنى تحقيق المركز الثالث“.

وأشار: ”كان البعض يتحدث مع المدرب على أن بعض اللاعبين غيروا أماكن التصويبات المتفق عليه ولم تكن اعتراضات وكلنا واحد، ولكن غضب واعتراض كارلوس كيروش والجهاز الفني على حكم المباراة في الركلة الأخيرة كان لشعورهم بأن الحارس قد تحرك، ولكنهم شاهدوها في الفيديو بعد ذلك ولم تكن هذه اللقطة هي ما كانت ستقودنا للفوز“.

واحتلت قطر المركز الثالث في كأس العرب لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على مصر وعقب التعادل دون أهداف في الوقت الأصلي ثم الإضافي في استاد 974 الواقع في رأس أبو عبود اليوم السبت.

وأقيمت المباراة في اليوم الوطني لقطر، وهو نفس اليوم الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2022 بعد عام واحد.

وأهدر حسن الهيدوس أول ركلة لقطر، وأضاع أحمد حجازي الركلة الثالثة لمصر بعدما سدد في القائم، وحسمت قطر الانتصار بعدما أنقذ الحارس مشعل برشم الركلة السادسة من المهاجم محمد شريف.

وأجرى المنتخبان العديد من التغييرات على التشكيلة الأساسية وخرج الشوط الأول هادئا، ولم يتعرض الحارسان لأي اختبار تقريبا.

لكن الشوط الثاني بدأ بشكل أفضل ونفذ أكرم عفيف ركلة حرة نحو خوخي بوعلام الذي حولها عرضية برأسه إلى المعز علي، لكن مهاجم قطر أهدر الفرصة بغرابة وهو أمام المرمى تماما في الدقيقة 47.

وبعد مرور ساعة من اللعب بقليل، ارتقى حمدي فتحي لكرة عرضية ووضعها برأسه قوية، وردها الحارس برشم، لكن المهاجم شريف سدد من زاوية ضيقة في الشبكة الخارجية.

وكادت مصر أن تخطف الفوز بعدما انفرد شريف بالمرمى عقب تمريرة متقنة من حمدي فتحي، لكن الحارس برشم أنقذ الفرصة في الدقيقة 86.

وسدد البديل مروان حمدي كرة من زاوية ضيقة من الجانب الأيمن، وردها الحارس برشم أيضا، لكن البديل الآخر مصطفى فتحي أهدر الفرصة وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 100.

وفي الثواني الأخيرة، خطف مصطفى فتحي الكرة في الجانب الأيمن ودخل منطقة الجزاء لكنه مرر الكرة بشكل سيىء لزميله شريف.

وكانت مصر خسرت 1-صفر أمام تونس في قبل النهائي بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بينما جاء خروج قطر بشكل مشابه بعدما استقبلت هدفا في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع لتتعرض لهزيمة قاتلة 2-1 أمام الجزائر.

ويقام النهائي في استاد البيت بين تونس والجزائر اليوم أيضا.