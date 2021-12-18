منتخب قطر يهزم مصر وينال المركز الثالث في كأس العرب 2021

نجح المنتخب القطري في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه، بركلات الترجيح، على منتخب مصر، اليوم السبت، على استاد 974.

وفشل لاعبو المنتخبين في تسجيل أي هدف في الشوطين الأصليين رغم الفرص المتاحة؛ ليتم اللجوء إلى الشوطين الإضافيين، واستمر فيهما التعادل السلبي.

ومن المقرر أن يحصل المنتخب القطري على مليوني دولار بعد حصوله على المركز الثالث، في حين سيحصل منتخب مصر على 1.5 مليون دولار بعد حصوله على المركز الرابع.

في المقابل، يحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى الـ16.

وأقيمت البطولة بمشاركة 16 منتخبا، على 6 من ملاعب كأس العالم 2022، حيث ستختتم بإقامة المباراة النهائية على استاد البيت بين الجزائر وتونس، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت تونس والجزائر، 17:00 بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم الألماني دانييل سيبرت.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب الجزائر مع تونس على استاد البيت في المباراة النهائية، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني.

وقبل هذه المشاركة نال منتخب مصر المركز الثالث في كأس العرب، العام 1988، بينما حصل منتخب قطر على المركز الثالث لأول مرة وحصل على الرابع في نسخة 1985.

وكان المنتخب المصري قد فشل في التأهل إلى المباراة النهائية لكأس العرب 2021 بعدما خسر 0/1 أمام تونس في نصف النهائي سجله عمرو السولية بطريقة عكسية، في حين خسر منتخب قطر 1/2 أمام الجزائر.

وخلال مشواره في البطولة فاز منتخب مصر على لبنان والسودان بنتيجة 1/0 و5/0 على التوالي، في حين تعادل 1/1 مع الجزائر، ثم فاز في ربع النهائي على الأردن بنتيجة 3/1، قبل أن يخسر من تونس 0/1 في نصف النهائي.

في المقابل حصد منتخب قطر العلامة الكاملة في دور المجموعات بالفوز على البحرين وعُمان والعراق بنتيجة 1/0 و2/1 و3/0 على التوالي.

وفي ربع النهائي فاز منتخب قطر 5/0 على الإمارات، قبل أن يخسر 1/2 أمام الجزائر.

يشار إلى أن منتخب مصر سيركز على كأس الأمم الأفريقية التي من المقرر أن تقام في الكاميرون، في يناير وفبراير المقبلين، حيث يلعب المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.