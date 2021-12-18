رياضة

تشكيل منتخب مصر أمام قطر في كأس العرب
تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2021 9:01 GMT
تاريخ التحديث: 18 ديسمبر 2021 9:35 GMT

تشكيل منتخب مصر أمام قطر في كأس العرب

المنتخب صاحب المركز الثالث سيحصل على مليوني دولار و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة مصر أمام قطر على تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر.

وجاءت تشكيلة منتخب مصر على النحو التالي:

الحارس: محمد الشناوي.
الدفاع: عمر كمال، محمد عبدالمنعم، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح.
الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، مهند لاشين.
الهجوم: أحمد سيد زيزو، أحمد رفعت، محمد شريف.

في حين يواجه منتخب قطر منافسه المنتخب المصري بهذه التشكيلة:
الحارس: مشعل برشم.
الدفاع: محمد وعد، طارق سلمان، عبدالعزيز حاتم.
الوسط: أكرم عفيف، همام الأمين، بوعلام خوخي، إسماعيل أحمد.
الهجوم: المعز علي، عبدالله الأحرق، عاصم مادبو.

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ويلعب منتخب مصر مع قطر على استاد 974 في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب.

وكان المنتخب المصري قد خسر 0/1 أمام تونس في نصف النهائي سجله عمرو السولية بطريقة عكسية، في حين خسر منتخب قطر 1/2 أمام الجزائر.

وسبق أن نال منتخب مصر المركز الثالث في كأس العرب، العام 1988، ولم يحصل على المركز الثالث من قبل، بينما حصل منتخب قطر على المركز الرابع في نسخة 1985، ولم يحصل على المركز الثالث من قبل.

وتقرر تعيين الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكمًا لمباراة مصر وقطر.

وتم رصد مكافآت مالية ضخمة لبطولة كأس العرب 2021، حيث سيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، مقابل 3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني، علمًا أن المباراة النهائية تجمع الجزائر وتونس.

في حين سيحصل المنتخب صاحب المركز الثالث على مليوني دولار، و1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع.

وسيحصل كل منتخب يحتل المركز الخامس وحتى الثامن على مليون دولار، مقابل 750000 دولار لكل منتخب يحتل المركز التاسع وحتى 16.

وكان المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قد عبّر عن فخره باللعب ضد قطر في يومها الوطني لتحديد ثالث الترتيب في كأس العرب، لكنه أكد أن فريقه سيلعب وكأنه ”في نهائي كأس العالم“.

وقال كيروش: ”الآن نلعب ضد قطر مثل المباراة النهائية لكأس العالم بالنسبة لنا، ونحن نلعب ضد صاحب الأرض، وضد المنتخب الذي يجهز هذا الفريق منذ 6 أو 7 سنوات، ولعب كأس كوبا أمريكا ولعب تصفيات أوروبية“.

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