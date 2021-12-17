مباراة مصر وقطر.. كيروش: سنلعب كأنها نهائي كأس العالم

عبّر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن فخره باللعب ضد قطر في يومها الوطني لتحديد ثالث الترتيب في كأس العرب لكرة القدم غدا السبت، لكنه أكد أن فريقه سيلعب وكأنه ”في نهائي كأس العالم“.
وقال كيروش، الذي خسر نصف النهائي أمام تونس بهدف عكسي في الوقت بدل الضائع، للصحفيين اليوم الجمعة ”الآن نلعب ضد قطر مثل المباراة النهائية لكأس العالم بالنسبة لنا ونحن نلعب ضد صاحب الأرض وضد المنتخب الذي يجهز هذا الفريق منذ ست أو سبع سنوات ولعب كأس كوبا أمريكا ولعب تصفيات أوروبية“.
موعد مباراة مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب والقنوات الناقلة https://t.co/AAtC3eEHzW pic.twitter.com/fKDad36Yf3
— إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021
وأضاف المدرب البرتغالي ”حضرنا لاكتساب خبرة والفوز وحققنا الهدفين بشكل كامل ونحن سعداء بذلك“.
وتابع المدرب البرتغالي ”لدينا مباراة واحدة إضافية وسنكون مستعدين للفوز أمام قطر صاحبة الأرض. هذا شرف لنا باللعب ضد قطر لمحاولة الوصول إلى المركز الثالث في المسابقة“.
وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر أيلول الماضي، لكنه يحمل خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية بسبب تدريب إيران خلال الفترة 2011-2019.
وقال مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق: ”أعرف قطر منذ سنوات وليس مجرد مشاهدة مباريات لها بل لعبت ضدها كثيرا“.
هدف قاتل في اللحظات الأخيرة لصالح #منتخب_تونس 🇹🇳 في مباراة ديربي العرب 🔥🔥⚽️
برأسية المصري #عمرو_السولية 🇪🇬 بالخطأ في مرمى #منتخب_مصر #كأس_العرب_2021 | #كأس_العرب | #منتخب_مصر | #مصر_تونس | #تونس_مصرَ | #إرم_سبورت#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/KjG1DTh92M
— إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021
وأتم ”الفريق يتطور كثيرا ولديه أسلوب لعب وهو مستقر الآن، ويلعب بهذا الشكل منذ سنوات ونحن سنتنافس على نفس المركز“.
وأضاف ”المثير أننا سنلعب ضد قطر في اليوم الوطني لقطر وهذا شرف لنا وفخر أن نلعب في هذا اليوم لنكون جزءا من العائلة في هذا اليوم الاستثنائي.
وأردف كيروش: ”هذه مباراة استثنائية إذ سنلعب ضد مستضيف كأس العالم في اليوم الوطني، فماذا نتوقع أكثر من ذلك؟ نحن جزء من يوم استثنائي لقطر باللعب ضد هذا الفريق وهذه فرصة رائعة لنا“.
وبعد أن تلعب مصر مع قطر في إستاد 974 الواقع في رأس أبو عبود، سيقام نهائي كأس العرب بين منتخبي تونس والجزائر في إستاد البيت غدا أيضا.
وسبق أن لعب منتخب مصر وقطر 4 مباريات ودية، فاز كل منتخب مرتين، وسجل منتخب مصر 10 أهداف، في حين سجل منتخب قطر 5 أهداف، لكن آخر مواجهة بينهما كانت عام 2013.
جوووووووووووووووووووووول!! ⚽️💥#منتخب_مصر يتعادل مع #الجزائر 1-1 بركلة جزاء عن طريق #عمرو_السولية#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #الجزائر_مصر#FIFArabCup | #ArabCup2021 pic.twitter.com/lp94VXYjCo
— إرم سبورت (@EremSports) December 7, 2021