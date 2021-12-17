مباراة مصر وقطر.. كيروش: سنلعب كأنها نهائي كأس العالم

عبّر المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن فخره باللعب ضد قطر في يومها الوطني لتحديد ثالث الترتيب في كأس العرب لكرة القدم غدا السبت، لكنه أكد أن فريقه سيلعب وكأنه ”في نهائي كأس العالم“.

وقال كيروش، الذي خسر نصف النهائي أمام تونس بهدف عكسي في الوقت بدل الضائع، للصحفيين اليوم الجمعة ”الآن نلعب ضد قطر مثل المباراة النهائية لكأس العالم بالنسبة لنا ونحن نلعب ضد صاحب الأرض وضد المنتخب الذي يجهز هذا الفريق منذ ست أو سبع سنوات ولعب كأس كوبا أمريكا ولعب تصفيات أوروبية“.

موعد مباراة مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب والقنوات الناقلة https://t.co/AAtC3eEHzW pic.twitter.com/fKDad36Yf3 — إرم سبورت (@EremSports) December 15, 2021

وأضاف المدرب البرتغالي ”حضرنا لاكتساب خبرة والفوز وحققنا الهدفين بشكل كامل ونحن سعداء بذلك“.

وتابع المدرب البرتغالي ”لدينا مباراة واحدة إضافية وسنكون مستعدين للفوز أمام قطر صاحبة الأرض. هذا شرف لنا باللعب ضد قطر لمحاولة الوصول إلى المركز الثالث في المسابقة“.

وتولى كيروش تدريب مصر في سبتمبر أيلول الماضي، لكنه يحمل خبرة كبيرة في الكرة الآسيوية بسبب تدريب إيران خلال الفترة 2011-2019.

وقال مدرب ريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق: ”أعرف قطر منذ سنوات وليس مجرد مشاهدة مباريات لها بل لعبت ضدها كثيرا“.

وأتم ”الفريق يتطور كثيرا ولديه أسلوب لعب وهو مستقر الآن، ويلعب بهذا الشكل منذ سنوات ونحن سنتنافس على نفس المركز“.

وأضاف ”المثير أننا سنلعب ضد قطر في اليوم الوطني لقطر وهذا شرف لنا وفخر أن نلعب في هذا اليوم لنكون جزءا من العائلة في هذا اليوم الاستثنائي.

وأردف كيروش: ”هذه مباراة استثنائية إذ سنلعب ضد مستضيف كأس العالم في اليوم الوطني، فماذا نتوقع أكثر من ذلك؟ نحن جزء من يوم استثنائي لقطر باللعب ضد هذا الفريق وهذه فرصة رائعة لنا“.

وبعد أن تلعب مصر مع قطر في إستاد 974 الواقع في رأس أبو عبود، سيقام نهائي كأس العرب بين منتخبي تونس والجزائر في إستاد البيت غدا أيضا.

وسبق أن لعب منتخب مصر وقطر 4 مباريات ودية، فاز كل منتخب مرتين، وسجل منتخب مصر 10 أهداف، في حين سجل منتخب قطر 5 أهداف، لكن آخر مواجهة بينهما كانت عام 2013.