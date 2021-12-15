موعد مباراة مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العرب والقنوات الناقلة

ضرب منتخب قطر موعدًا مع نظيره المصري، بعد خسارته في الوقت المحتسب بدل الضائع، 2-1 أمام الجزائر في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم بعد قمة مثيرة بين بطلي أفريقيا وآسيا على استاد الثمامة الممتلئ بالمشجعين المتحمسين، اليوم الأربعاء.

وافتتح حسين بن عيادة سجل التهديف، وأحرز الهدف الأول للجزائر بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.

وأدرك البديل محمد مونتاري التعادل بضربة رأس في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع.

وفي الدقيقة 15 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل يوسف البلايلي هدف الفوز للمنتخب الجزائري، بعدما تابع ضربة جزاء سددها هو وتصدى لها سعد الشيب حارس مرمى قطر.

وتأهلت الجزائر لمواجهة تونس في نهائي كأس العرب، يوم السبت المقبل، في مواجهة بين منتخبين من شمال أفريقيا، بينما ستلعب قطر ضد مصر لتحديد صاحب المركز الثالث في اليوم ذاته.

كما خسر منتخب مصر، أمام تونس، في دور نصف نهائي كأس العرب، التي أقيمت، اليوم الأربعاء، بعد هدف عكسي من القائد عمرو السولية في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع وسط حضور عدد كبير من المشجعين في استاد 974 الواقع في رأس أبو عبود، اليوم الأربعاء.

وكانت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، لكن السولية، أحد أبرز لاعبي مصر في البطولة، وضع الكرة برأسه داخل المرمى بعد ركلة حرة نفذها البديل نعيم السليتي بقوة، لتستقر في شباك الحارس محمد الشناوي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة

تقام مباراة مصر المقبلة أمام قطر لتحديد المركزين الثالث والرابع على أرضية استاد 974، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عصرًا بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1 و2″، وقناة الكأس 1.

وسيتم الإعلان عن أسماء الحكام والمعلقين في وقت لاحق.