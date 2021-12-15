الأهرام رفضت نشرها.. نص رسالة ممدوح عباس إلى الرئيس السيسي بشأن نادي الزمالك

كشف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، عن نص رسالة قال إنه أرسلها لصحيفة الأهرام المصرية من أجل نشرها، كرسالة منه للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكنها رفضت.

وقال عباس عبر حسابه على تويتر: “ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. أرسلت هذه الرسالة لسيادتكم لنشرها في جريدة الأهرام الغراء ورفض السيد رئيس التحرير النشر وهذا هو نص الرسالة ليس فيها من تجاوز أو أكاذيب، فهل تنصف نادي الزمالك يا سيادة الرئيس يا أبو محمود ؟!.

وتابع كاشفا عن نص رسالته: ‏“فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه“.

‏“أحبّك الناس لبساطتك وإخلاصك وعفة لسانك واحترامك للجميع ونقاء السمعه وطهارة اليد، لقد دأب البعض على الخوض زورا في الذمم والأعراض والإساءة بالباطل لكل الرموز..يتبع.

‏فضلا عما أثير بشأنهم من مخالفات وانحرافات مالية تتعلق بالمال العام، وهو موضوع تحقيقات في النيابة الآن، أن يكون لهم مكانا في موقع المسؤولية أو أن يدّعوا قربهم منك أو دعمك لهم“.

”‏فخامة الرئيس، إن ظهور نجم أمثال ذلك الشخص يقدم رسالة محبطة للجميع وللشباب بصفة خاصة ويهدم فكر المؤسسات الرياضية التي من المفترض أن يتم تربية النشء على الأخلاق قبل الرياضة، نتطلع بثقة يا سيادة الرئيس إلى تدخلكم الحاسم لتصحيح المسار وأن نستعيد معكم الأمل في حاضر ومستقبل يليق بمصر“.

ولم يذكر ممدوح عباس اسم الشخص الذي وجه الرسالة للسيسي بشأنه.

ومن المعروف أن خلافات حادة نشبت بين عباس ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي منذ سنوات بسبب أمور تخص النادي الأبيض.

وعاد مرتضى منصور مؤخرا لرئاسة نادي الزمالك بعد حصوله على حكم قضائي بإيقاف قرار تجميد مجلسه الذي اتخذه أشرف صبحي وزير الرياضة المصري قبل عام تقريبا.

وتجرى انتخابات اختيار مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك يناير المقبل.